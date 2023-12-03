快評：美學者籲凍結“台獨黨綱”具多重意涵

中評社快評/美國重量級學者葛來儀、白潔曦、柯慶生日前在權威的《外交事務》（Foreign Affairs）期刊共同發表文章，呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具份量和可信度，顯然具有多重意涵：



第一，表明美國外交戰略學界對自稱為“務實的台獨工作者”賴清德若當選可能造成台海危機保持警覺，凍結“台獨黨綱”無疑是化解危機的有效方法之一。



第二，一定程度反映了美國官方的意思。正如《美麗島電子報》董事長吳子所言，先有美國在台協會（AIT）主席羅森柏格提出不支持“台獨”、希望兩岸能夠對話，現在又有美國學者倡議凍結“台獨黨綱”，這是把羅森柏格說法具象化，反映了美國官方的想法。



第三，表明民進黨慣用的“抗中保台”牌已不受美方的歡迎。台灣政治大學外交系教授黃奎博即持這種看法。黃教授認為，由於俄烏和以巴戰爭持續中，美方不會希望看到台海成為第三個大型衝突點，但勝選仍是民進黨第一考量，當選情緊繃，綠營只有“抗中保台”牌能保命時，還是會拿出來使用。



值得關注的是，針對美國的前述擔心或呼籲，賴清德和民進黨不僅沒有處理“台獨黨綱”的意思，而且還繼續強化“兩國論“論述。如果賴清德當選，兩岸關係發展必將面臨更多、更大的不確定性！

