多維度理解新發展階段

中評社北京12月3日電／習近平總書記指出：“正確認識黨和人民事業所處的歷史方位和發展階段，是我們黨明確階段性中心任務、制定路線方針政策的根本依據，也是我們黨領導革命、建設、改革不斷取得勝利的重要經驗。”黨的十九屆五中全會提出，全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，我們要乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍，這標誌著中國進入了一個新發展階段。



經濟日報發表中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院院長秦宣文章分析，對於中國進入新發展階段，可以從多個維度進行理解和把握。



第一，從社會主義發展維度看，新發展階段是中國社會主義發展進程中的一個重要階段，也是社會主義初級階段中的一個階段。



改革開放以來，我們黨一再強調，中國正處於並將長期處於新發展階段階段，這是中國最大的實際。一切從實際出發，關鍵是從社會主義初級階段的實際出發。



馬克思主義認為，人類社會發展是連續性和階段性的統一。人類社會從低級到高級、從野蠻到文明、從傳統到現代，是一個具有連續性的過程。與此同時，人類社會的發展又呈現出階段性特徵。馬克思主義揭示了人類社會發展的一般規律和資本主義運行的特殊規律，堅信人類社會必然走向共產主義，但實現這一崇高目標必然要經歷若干歷史階段。在《哥達綱領批判》中，馬克思把未來社會劃分為過渡時期、共產主義社會的第一階段、共產主義社會高級階段等不同階段，旨在說明未來社會也要經歷不同發展階段。列寧把共產主義社會的第一階段稱為社會主義社會，並提出社會主義有一個由低級到高級、由不完備到比較完備的發展歷程。



我們黨在運用馬克思主義基本原理解決中國實際問題的實踐中逐步認識到，社會主義發展不僅是一個長期歷史過程，而且是需要劃分為不同歷史階段的過程。1959年底至1960年初，毛澤東在讀蘇聯《政治經濟學教科書》時就提出：“社會主義這個階段，又可能分為兩個階段，第一個階段是不發達的社會主義，第二個階段是比較發達的社會主義。後一階段可能比前一階段需要更長的時間。”他強調，不要過早地講建成社會主義，不要那麼十分急，搞社會主義建設沒有耐心是不行的。改革開放新時期，1987年黨的十三大召開前夕，鄧小平指出：“社會主義本身是共產主義的初級階段，而我們中國又處在社會主義的初級階段，就是不發達的階段。一切都要從這個實際出發，根據這個實際來制訂規劃。”黨的十三大報告明確提出，中國正處在社會主義的初級階段，並強調社會主義初級階段不是泛指任何國家進入社會主義都會經歷的起始階段，而是特指中國在生產力落後、商品經濟不發達條件下建設社會主義必然要經歷的特定階段。中國從五十年代生產資料私有制的社會主義改造基本完成，到社會主義現代化的基本實現，至少需要上百年時間，都屬於社會主義初級階段。這個階段，既不同於社會主義經濟基礎尚未奠定的過渡時期，又不同於已經實現社會主義現代化的階段。此後，我們黨反復強調，中國正處於並將長期處於社會主義初級階段。



黨的十八大以來，習近平總書記在論及新發展階段時明確指出，“新發展階段是中國社會主義發展進程中的一個重要階段”“社會主義初級階段不是一個靜態、一成不變、停滯不前的階段，也不是一個自發、被動、不用費多大氣力自然而然就可以跨過的階段，而是一個動態、積極有為、始終洋溢著蓬勃生機活力的過程，是一個階梯式遞進、不斷發展進步、日益接近質的飛躍的量的積累和發展變化的過程”。這明確了新發展階段是社會主義發展進程中的一個階段，是社會主義初級階段中的一個階段，同時是其中經過幾十年積累、站到了新的起點上的一個階段。



新發展階段是中國社會主義發展進程中的一個階段，由此決定，在新發展階段我們必須始終堅持社會主義的發展方向，堅持科學社會主義的基本原則，不斷為社會主義注入新的生機活力。新發展階段是社會主義初級階段中的一個階段，由此決定，在新發展階段我們必須始終堅持從社會主義初級階段的實際出發，毫不動搖地堅持黨在社會主義初級階段的基本路線。



第二，從中國特色社會主義發展維度看，新發展階段是中國特色社會主義很長歷史階段中的一個階段。



馬克思主義認為，社會主義是人類歷史發展的必然。中國共產黨遵循科學社會主義的理論邏輯和中國社會發展的歷史邏輯，開創了中國特色社會主義。中國特色社會主義是前無古人的偉大事業，堅持和發展中國特色社會主義是一項長期而艱巨的歷史任務，必然也要經歷若干發展階段。



1992年，鄧小平在南方談話中明確指出：“我們搞社會主義才幾十年，還處在初級階段。鞏固和發展社會主義制度，還需要一個很長的歷史階段，需要我們幾代人、十幾代人，甚至幾十代人堅持不懈地努力奮鬥，決不能掉以輕心。”這指明了社會主義發展的長期性和一以貫之地鞏固發展社會主義制度的長期性。此後，我們黨逐步認識到，社會主義初級階段，是整個建設有中國特色社會主義的很長歷史過程中的初始階段。隨著經濟發展和社會全面進步，將來條件具備時，中國社會主義建設會進入更高的發展階段。即使中國社會主義建設進入更高的發展階段，也依然是中國特色社會主義很長歷史過程中的一個階段。



中國特色社會主義是在改革開放歷史新時期開創的，也是在新中國已經建立起社會主義基本制度並進行了20多年建設的基礎上開創的，是由我們黨團結帶領全黨全國人民歷經千辛萬苦、付出各種代價、接力探索取得的。中國特色社會主義的形成發展已經歷多個歷史階段，未來發展還將經過多個發展階段。



我們黨一經誕生就把馬克思列寧主義寫在了自己的旗幟上，確立了建設社會主義、實現共產主義的奮鬥目標。中國共產黨人把馬克思主義基本原理同中國革命和建設的具體實際結合起來，團結帶領人民經過長期奮鬥，完成新民主主義革命和社會主義革命，建立起中華人民共和國和社會主義基本制度，進行了社會主義建設的艱辛探索，為新時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎。



黨的十一屆三中全會後，以鄧小平為主要代表的中國共產黨人，明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，成功開創了中國特色社會主義。黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，積累了治黨治國新的寶貴經驗，成功把中國特色社會主義推向21世紀。黨的十六大以後，以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，深刻認識和回答了新形勢下實現什麼樣的發展、怎樣發展等重大問題，成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。



黨的十九大報告提出，中國特色社會主義進入了新時代，這是中國發展新的歷史方位。習近平總書記指出，“這個新時代是中國特色社會主義新時代，而不是別的什麼新時代”。這個新時代的鮮明特色在於，這是決勝全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化強國的時代。中國社會主要矛盾發生轉化，但中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，中國是世界最大發展中國家的國際地位沒有變。

