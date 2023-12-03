優化營商環境是系統工程

中評社北京12月3日電／習近平總書記主持召開新時代推動東北全面振興座談會時強調，要進一步優化政治生態，營造良好營商環境。激活東北經濟發展新動能，要持續優化營商環境，以提振企業發展信心，釋放企業活力和創造力。



推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級。企業作為科技創新的主體，在推動傳統產業改造升級、促進新興產業和未來產業發展等方面發揮著重要作用。



近年來，東北厚植企業生存發展沃土，出台了一系列政策舉措，營商環境明顯改善。但也要看到，在資金融通、要素供應、行政審批等方面仍存在短板，還需採取更多改革辦法破解堵點痛點。



思想一盤棋，才能上下聯動、步調一致。優化營商環境，首先要解放思想、轉變觀念，增強市場意識、服務意識，克服形式主義、官僚主義。有關部門應以企業需求為導向，切實轉變工作作風，提供規範便利、透明高效的涉企政務服務。



具體看，各層級、各部門之間應加強協作配合，制定並公開政務服務事項標準化工作流程和辦事指南，規範政務服務受理、轉辦、督辦、反饋流程。進一步精簡行政許可，優化審批服務，壓縮辦事流程，強化公平公正監管，為企業進入市場和開展經營活動進一步破除障礙。完善以企業滿意度為導向的營商環境評價體系，建立健全激勵和監督機制，激發政府部門提升服務意識和市場意識的積極性。



企業健康發展離不開政企良性互動，全面構建親清統一的新型政商關係，有助於推動有為政府和有效市場更好結合，既提升治理效能和公信力，又充分調動企業能動性。各級幹部既要關心支持民營企業發展，主動排憂解難，又要堅守廉潔底線。

