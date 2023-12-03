中評社北京12月3日電／中國人民銀行等八部門近日聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》，提出支持民營經濟的25條具體舉措，引導金融機構樹立“一視同仁”理念，持續加強民營企業金融服務，助力民營經濟發展壯大。



貢獻50%以上稅收、60%以上GDP、80%以上城鎮就業的民營經濟，是推動中國經濟增長的重要力量。民營經濟發展壯大離不開資金支持，然而民營企業尤其是民營中小企業往往面臨著缺乏抵押擔保、融資配套機制有待完善等問題，融資難題亟待破解。



進一步提升民營企業金融服務的可得性和便利度，民營經濟方能行穩致遠。黨中央高度重視民營經濟發展，多次強調要堅持“兩個毫不動搖”“三個沒有變”，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大。在金融領域，再貸款再貼現等貨幣政策工具持續實施，民營經濟多元化融資支持力度不斷加大，超1000家“專精特新”中小企業在A股上市，9月末私人控股企業貸款餘額達41.3萬億元，企業融資成本降至歷史低位。此次25條具體舉措的推出更是給民營經濟發展注入動力。



支持民營經濟的25條具體舉措是覆蓋金融各領域、多維度的“紅利包”。從暢通信貸、債券、股權多元融資渠道，為民營經濟提供全方位融資支持；到加大外匯便利化政策和服務供給，支持民營企業“走出去”“引進來”；再到強化正向激勵、優化配套政策……通知指導金融機構大力提升民營企業金融服務的可得性和便捷度，為民營經濟發展壯大營造更好的金融環境。



支持民營經濟的25條具體舉措是具有充分實踐意義的“指導書”。通知明確了金融服務民營企業的目標和重點，要求銀行業金融機構要制定民營企業年度服務目標，提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重，逐步提升民營企業貸款占比，同時還提出合理提高民營企業不良貸款容忍度。具體且務實的要求給利好政策的執行提供了更大的實際操作空間，確保中央對民營企業的支持政策落地落實。

民營經濟已深度融入中國經濟大海。要對各類所有制企業一視同仁、平等對待，努力做到金融對民營經濟的支持與民營經濟對經濟社會發展的貢獻相適應，讓更多金融活水助力民營經濟發展壯大。



來源：新華每日電訊 作者：張千千



