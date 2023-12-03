以色列總理：將擴大在加沙地帶的地面行動

中評社香港12月3日電／以色列總理內塔尼亞胡2日說，以軍將擴大在加沙地帶的地面行動，直到實現所有目標。



新華社報導，內塔尼亞胡當天在特拉維夫基裡亞軍事基地舉行的新聞發布會上說，在7天臨時停火期間，巴勒斯坦武裝人員已釋放110名被扣押人員，其中包括24名外國公民。他說，如果不繼續在加沙地帶的地面行動，就不可能解救被扣押人員，他已指示以國防軍“以越來越激烈的程度”恢復戰鬥。



以色列軍隊2日襲擊了加沙地帶400多個目標，主要集中在加沙地帶南部的汗尤尼斯和北部的拜特拉希亞。以軍發布通報說，以軍戰機當天炸死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級指揮官維薩姆·費爾哈特。



同日，以色列與加沙地帶接壤地區以及特拉維夫等中部城市遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊，以色列北部邊境地區遭到黎巴嫩真主黨多枚火箭彈和迫擊炮襲擊，以軍襲擊黎巴嫩真主黨多處目標予以回應。



當地時間12月1日7時，以色列和哈馬斯在加沙地帶的臨時停火結束，以軍同日恢復與哈馬斯的戰鬥。據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門2日發布的數據，自10月7日本輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成超過1.5萬名巴勒斯坦人喪生、4萬餘人受傷。以色列官方發布的數據說，約1200名以色列人在衝突中死亡。