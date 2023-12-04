社評：對外貿易應成為中國經濟增長的發動機

中評社北京12月4日電(評論員 喬新生)12月1日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究加快內外貿一體化發展若干措施，指出加快內外貿一體化發展是構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求。會議提出“對標國際先進水平，加快完善國內相關規則、規制、管理、標準等，促進內外貿標準銜接、檢驗認證銜接、監管銜接、推進內外貿產品同線同標同質”。這是中國審時度勢，加快對外開放，促進中國經濟穩定增長的重大舉措。



出口是拉動經濟增長的重要方式。對外貿易依存度是衡量一個國家經濟安全的重要指標。所謂對外貿易依存度，是一個國家的對外貿易總額占國內生產總值的比重。它反映一個國家經濟與國際經濟聯繫的緊密程度，同時也是衡量一個國家對外開放經濟發展規模和水平的重要宏觀指標。對外開放過程中，強調對外貿易的依存度，可以在一定程度上考察中國經濟與國際經濟聯繫緊密程度。但是，正如人們所看到的那樣，對外貿易是一個非常複雜的系統。在一個開放的國家或者地區，如果外來資本相對較多，對外貿易並不能準確反映一個國家的經濟素質，當然也無法反映一個國家的經濟安全水平。



最近一段時間，中國對外貿易發生了微妙的變化。對周邊國家和“一帶一路”沿線國家出口持續增加，但是對美國、歐洲聯盟、日本、韓國的出口卻直線下降。之所以出現這種現象，一方面是因為美國等西方國家對中國實施貿易制裁措施，試圖通過“脫鈎斷鏈”，阻礙中國對外貿易發展。另一方面則是因為中國國內市場競爭日趨激烈，一些外國投資者撤出中國，從而使中國對外貿易出口出現下降的趨勢。前一種情況反映了複雜的地緣政治關係對中國經濟發展的影響；而後一種情況則反映出中國市場競爭變化情況。不管是從主觀還是從客觀的角度來看，中國對外貿易持續發展，但是，壓力越來越大。



強調對外貿易對中國經濟發展的重要性，不是要不顧一切促進對外貿易發展，而是要用辯證的思維，分析中國經濟發展的可持續性。

