社評：解決氣候變化全球須共同努力

中評社北京12月5日電（評論員 喬新生）聯合國氣候變化框架公約締約方第二十八次大會在阿拉伯聯合酋長國召開。這次會議取得的最大成果是，來自160個國家的代表正式啟動損失與損害基金籌集活動，決定出資4億美元幫助受到氣候變化影響的發展中國家。



在這次大會上，阿聯酋主動提出捐款1億美元。德國願意出資1億美元。作為世界上最大的經濟體，同時也是歷史上二氧化碳氣體排放最多的國家，美國決定出資1750萬美元。日本決定出資1千萬美元。英國決定出資6千萬英鎊。



眼看發達國家口惠而實不實，阿聯酋在第二天也就是2023年12月1日宣布，宣布出資300億美元，以確保2030年實現2500億美元的投資。這次籌集損失與損害基金活動，讓國際社會充分意識到，發達國家是如何對待自己的歷史責任的，同時也使國際社會認清美國這個世界最大經濟體在氣候變化問題上的本來面目。



氣候變化問題是一個科學問題，但是，已經演變成為一個嚴峻複雜的地緣政治問題。究其原因就在於，發達國家進入工業化發展後期階段之後，試圖利用氣候變化問題，阻礙發展中國家的發展。他們提出的一系列重要議題，增加了發展中國家工業化發展的難度，提高了工業化發展的技術門檻，使發展中國家在工業化進程中，不得不求助於西方發達國家的技術。為瞭解決氣候變化歷史遺留問題，國際社會普遍認為，發達國家應當承擔歷史責任。在解決氣候變化問題上，應當遵循“共同但有區別”的原則，發達國家出資幫助發展中國家實現可持續發展。按照聯合國秘書長古特雷斯的說法，貫徹落實《巴黎協定》，“衹有全球各國領導人一起行動，才能治療（地球）疾病”。不過從捐款的情況來看，發達國家說一套做一套，在應對氣候變化問題上缺乏真心實意。



地球不是人類遺產，地球只不過是人類的栖息地。保護地球，就是保護自己的家園。人類應當採取措施，共同解決氣候變化給地球帶來的環境污染問題。上個世紀，埃及政府修建阿斯旺大壩，決定將尼羅河穀的珍貴文物搬遷到其他地方。可是，由於埃及缺乏財政能力，因此，向國際社會呼籲，希望能夠捐助款項，成立基金，解決文物保護問題。1960年聯合國教科文組織採取行動，向國際社會籌集善款，保護埃及的文物古跡。在聯合國教科文組織的倡議下，聯合國古跡遺址理事會起草保護世界遺產的協定，把世界遺產分為文化遺產、自然遺產、文化與自然遺產和記憶遺產、人類口述和非物質遺產、文化景觀遺產等，理事會提供保護基金，幫助遺產地國家，保護世界遺產。在解決氣候變化問題上，國際社會應當充分借鑒聯合國教科文組織的做法，通過設立相關基金，幫助遭受自然災害襲擾的國家和地區解決氣候變化所帶來的問題。

