丁薛祥出席77國集團和中國氣候領導人峰會

12月2日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席在杜拜舉行的“77國集團和中國”氣候變化領導人峰會並發表致辭。（來源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，12月2日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席在杜拜舉行的“77國集團和中國”氣候變化領導人峰會並發表致辭。



丁薛祥表示，在《巴黎協定》首次全球盤點的歷史時刻，77國集團主席國古巴倡導舉辦此次峰會，意義重大。中國作為世界上最大的發展中國家，始終與廣大發展中國家一路同行。習近平主席強調，“77國集團和中國”是發展中國家重要合作平台。這些年，中國積極穩妥推進碳達峰碳中和，在承擔自身國際義務的同時，努力為發展中國家應對氣候變化提供幫助。中國扎實推進應對氣候變化南南合作和綠色“一帶一路”建設，受到發展中國家普遍歡迎。



丁薛祥強調，完善全球氣候治理依然任重道遠，77國集團和中國理應進一步發出共同聲音，維護共同權益。要共同推動可持續發展，強化綠色轉型發展戰略對接，加強互幫互助，探索發展和保護相協同的新路徑；共同捍衛多邊主義，堅定維護《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則；共同促進公平正義，推動落實氣候資金、形成全球適應目標框架等取得實質性進展，充分發揮新建立的損失與損害基金作用。中國願與廣大發展中國家風雨同舟、密切合作，攜手邁向綠色低碳的美好未來。



古巴國家主席迪亞斯－卡內爾、巴西總統盧拉、聯合國秘書長古特雷斯等在峰會上發表致辭。



當天，丁薛祥同納米比亞總統根哥布進行了簡短交談，並會見了聯合國氣候變化杜拜大會主席、阿聯酋氣候變化事務特使蘇爾坦，美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨。



會見蘇爾坦時，丁薛祥祝賀阿聯酋此次辦會取得豐碩成果。他表示，中國與阿聯酋兩國都是發展中國家，同時分別為生物多樣性公約、氣候變化公約的主席國，雙方要加強溝通協調，共同推動建立公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。蘇爾坦表示，感謝中方對聯合國氣候變化杜拜大會的大力支持，讚賞中國為全球可持續發展所作重要貢獻，期待中國在應對氣變國際合作中繼續發揮引領作用。



會見蓋茨時，丁薛祥表示，中美都是全球氣候治理的重要參與方，雙方共同推動了《巴黎協定》的達成、生效，近日達成《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》，受到國際社會廣泛贊譽。中方願同蓋茨基金會加強合作，為全球綠色轉型、全球發展事業作出更多貢獻。蓋茨表示，願同中方在應對氣候變化、農業、健康衛生等領域開展更加緊密合作，提升研發創新能力，取得更多務實成果。



丁薛祥來到中國代表團在會場設立的“中國角”，參觀中國應對氣候變化政策與行動展覽，與工作人員互動交流，勉勵大家充分運用新媒體等方式宣介中國應對氣候變化的創新舉措和顯著成效，積極推動綠色低碳轉型國際合作。“中國角”於11月30日開館，將持續11天，舉辦100多場活動。