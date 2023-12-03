衛健委回應冬季呼吸道疾病防治焦點問題

11月26日，國家衛生健康委員會在北京舉行新聞發布會，邀請中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶，北京醫院呼吸與危重症醫學科主任李燕明，北京協和醫院臨床營養科主任於康，廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院院長張忠德，杭州市衛生健康委副主任應旭旻介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。（來源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，近期，流感進入高發季。日常生活中如何預防呼吸道疾病？兒童感染呼吸道疾病如何治療？中西醫結合在治療中如何發揮作用？國家衛生健康委12月2日召開新聞發布會，回應冬季呼吸道疾病防治焦點問題。



未發現新病毒或細菌導致的新發傳染病



國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，當前，國家衛生健康委會同國家中醫藥管理局、國家疾控局持續開展冬季呼吸道疾病監測和研判，對做好醫療資源調劑、優化就醫流程、發揮中醫藥作用等工作進行部署。



米鋒表示，根據監測，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，都有相應的成熟治療手段，未發現新病毒或細菌導致的新發傳染病。



“我們一直在開展變異監測。”中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕說，監測結果顯示，流感病毒對目前的幾種抗流感病毒藥物都是敏感的，也就是說抗流感病毒藥物對流感病毒是有效的。



接種流感疫苗可以有效減少感染



目前流感已經進入高發季，現在接種疫苗是否來得及？王大燕表示，對之前沒有接種流感疫苗的人群，接種流感疫苗仍然是有效的，建議大家盡早接種流感疫苗。



“國內外的實踐均證明，使用疫苗是最經濟有效的預防手段之一。”王大燕說，只要按要求在專業機構接種，都能有良好效果，尤其是老年人和少年兒童，應積極接種流感疫苗等，保證正常的生活和學習節奏。



王大燕提示，日常生活中要科學佩戴口罩、養成良好的個人衛生習慣、養成健康的生活方式、積極接種疫苗、做好自我健康監測。如果出現發熱、咳嗽、咽痛等呼吸道感染症狀，建議盡量居家休息，避免前往人群密集的場所。如果確需出行，要注意佩戴好口罩，以防將疾病傳播給其他人。

