菲律賓大學發生爆炸3死9傷　警稱或報復行動

中評社香港12月3日電／菲律賓南部南拉瑙省一間大學的體育館發生爆炸，至少3人死亡，9人受傷。



據香港電台報導，事發在當地早上7時許，警方表示，馬拉維市的棉蘭老國立大學體育館舉行天主教彌撒期間發生爆炸，當局正調查爆炸原因，其中一個方向是親伊斯蘭國武裝份子的報復行動。



南拉瑙省省長譴責針對教育機構的恐怖攻擊。校方發表聲明，對宗教集會期間發生的暴力行為深感悲痛和震驚，予以最強烈譴責。



菲軍方昨日表示，在一次行動中打死11名武裝份子，包括親伊斯蘭國組織的成員。