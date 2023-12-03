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菲律賓大學發生爆炸3死9傷　警稱或報復行動
http://www.CRNTT.com   2023-12-03 10:25:55


　　中評社香港12月3日電／菲律賓南部南拉瑙省一間大學的體育館發生爆炸，至少3人死亡，9人受傷。

　　據香港電台報導，事發在當地早上7時許，警方表示，馬拉維市的棉蘭老國立大學體育館舉行天主教彌撒期間發生爆炸，當局正調查爆炸原因，其中一個方向是親伊斯蘭國武裝份子的報復行動。

　　南拉瑙省省長譴責針對教育機構的恐怖攻擊。校方發表聲明，對宗教集會期間發生的暴力行為深感悲痛和震驚，予以最強烈譴責。

　　菲軍方昨日表示，在一次行動中打死11名武裝份子，包括親伊斯蘭國組織的成員。

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