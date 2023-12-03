王毅會見越共中央書記處書記黎懷忠

當地時間2023年12月2日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在河內會見越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠。（來源：外交部網站） 中評社北京12月3日電／據外交部網站報導，當地時間2023年12月2日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在河內會見越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠。



王毅祝賀黎懷忠出任越共中央書記處書記。王毅表示，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，“中越情誼深、同志加兄弟”是中越關係最生動的寫照。兩黨最高領導人之間建立了牢固互信和深厚情誼，這是兩國關係穩定發展最重要的政治保障。中方視越南為周邊外交優先方向，願同越方共同努力，落實好高層共識，籌備好兩國重要政治議程，攜手推進中越命運共同體建設。相信在習近平總書記和阮富仲總書記的戰略引領下，兩黨兩國關係將不斷向前發展並開辟更加光明的前景，各領域合作將迎來新高潮，助力各自加快發展振興，也為社會主義事業展現蓬勃生機作出新貢獻。



黎懷忠表示，越南黨、國家和人民對中國懷有深厚感情，發展越中關係是越南對外政策的戰略選擇和頭等優先。越方對兩國關係保持良好積極發展勢頭感到滿意。越中同為社會主義國家，都處於國家發展的關鍵階段。面對複雜多變的世界局勢，越方期待密切雙方高層交往，推動兩國關係進入更深入、更牢固、更全面、更有效的新發展階段，為越中關係的未來奠定更良好、更堅實基礎。