馬克龍：若要徹底摧毀哈馬斯　戰爭將持續十年

中評社香港12月3日電／法國總統馬克龍呼籲為加沙地帶達成持久停火加緊努力，以釋放所有人質，讓更多援助進入，並確保以色列的安全。



香港電台報導，在杜拜出席聯合國氣候變化大會的馬克龍又警告，如果徹底摧毀哈馬斯是以色列的目標，意味戰爭將持續10年，因此必須澄清這個目標。