廣東潮州人大常委原副主任張傳勝被開除黨籍

張傳勝（來源：網絡圖片） 中評社北京12月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對潮州市人大常委會原黨組成員、副主任張傳勝嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，張傳勝喪失理想信念，背離黨性原則，無視中央八項規定精神，違規收受禮金；違背組織原則，在幹部職務晉升中違規為他人謀利並收受財物；既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在工程承攬、項目推進等方面謀利，並非法收受巨額財物。



張傳勝嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予張傳勝開除黨籍處分；按規定取消其相應的退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



張傳勝簡歷



張傳勝，男，漢族，1961年11月出生，廣東潮州人，在職研究生學歷，1982年8月參加工作，1984年5月加入中國共產黨。



歷任潮州市饒平縣委書記、縣人大常委會主任，潮州市政府副秘書長，潮州市發展改革局黨組書記、局長，潮州經濟開發區黨工委書記、管委會主任，潮州市委常委、副市長，潮州市人大常委會黨組成員、副主任。2022年6月退休。