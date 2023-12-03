科考游並非高門檻，有熱愛就可奔赴

11月1日，在“雪龙2”号极地科学考察破冰船上，科考队员在起航前列队向送行人员告别。（来源：新华社） 中評社北京12月3日電／據工人日報報導，南極科考旅行項目近來在網上火出了圈。一個標價12.9萬元、為期17天的南極考察活動，開售後秒光。不僅南極，北極、島嶼、火山口、熱帶雨林、東非大草原、茶馬古道……越來越多的人去往遠方的目的，深刻瞭解和體會風光背後的科學之美和人文故事。



“在我看來，科考旅遊實際上就是成年和未成年全年齡段都可以參與的‘研學旅遊’，它不是單純的觀光，而是更強調旅遊過程中的科學考察目標，具有探險性和參與性等特徵。”廣東財經大學文化旅遊與地理學院碩士生導師吳炆佳告訴《工人日報》記者，科考游其實門檻並沒有想象得那麼高。



花費近萬元參加火山科考項目



“貴”是大多數遊客對科考游望而卻步的首要原因。的確，被熱議的極地探險的價格基本在10萬元以上。然而，極地探險只是科考游中一個相對特殊、專業的產品，並不能代表全部。



記者在“中國國家地理科學考察”公眾號看到，正在售賣的產品價位在1萬～2萬元的國內外線路占大多數，涵蓋自然科考、世界遺產考察、歷史地理考察等方向。



在某大型旅遊平台，10天左右的肯尼亞動物遷徙科考產品，均價在1.3萬元左右。如果以“擴齡版”“升級版”研學游的標準考察，市場上以天文、水文、溶洞、火箭發射為考察對象的科考游產品，費用從幾百到幾千元的都有。



江蘇省如皋市龍游湖外國語學校國際高中的高三學生顧夢鑫今年夏天參加了一次阿爾山火山科考項目，費用為9800元。“行程中每個板塊都配備了不同領域的專家，交叉進行講解，晚上也會有單獨的實操或理論課程。”



更讓小顧驚喜的是，隊友裡有從事臨床醫學的、有做水治理的，有小學生，也有中年人，大家在一起聊旅行、聊地理、聊人生，讓她受益匪淺。這趟行程，也堅定了她報考地理方向專業的決心。



吳炆佳認為，科考游短期內應該還是相對小眾的項目，“畢竟產品價格與普通觀光旅遊相比高出不少，而且很多路線對體力和腦力的要求比較高，這其實對旅遊消費者的財力、能力和認知都有較高要求。”但她也表示，這類產品能給遊客提供知識、技能甚至品格等多方面的提升。

