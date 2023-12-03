侯募款狀況不佳？朱立倫：這次選舉靠情義

國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）2024大選倒數41天，傳出中國國民黨2024候選人侯友宜的選舉經費募款狀況不太好。國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，這次一定會創下“有史以來花費最少的選舉”，近來宜蘭、彰化競選總部開張，沒有花到黨中央一塊錢，靠得都是基層幹部與支持者自動自發，未達政黨輪替，團結努力的決心。



朱立倫強調，今年選舉，靠得就是“情義”兩字。



朱立倫今天早上出席黨籍台北市“立委”第一選區（北投士林）候選人張斯綱競選總部成立大會，他在受訪時針對侯友宜的募款狀況作出以上表示。



朱立倫表示，這次選舉兩大重點。第一個是“和平與戰爭”的選擇，第二是民進黨執政八年來弊案叢生、貪污腐化，不公不義的事情太多了，因此，這次也是“貪腐對清廉”的選擇，侯友宜當選會成立特偵組，掃除不公不義、貪贓枉法，讓大家重新找回清廉的政府。



朱立倫提到，大選前總共要辦17場大型造勢活動，都是靠大家自動自發，現在沒有資源，侯辦也不願意，我們也不會去募這些相關的經費，而是主要是靠小額捐款，靠基層同志的支持，所以最感謝的，就是基層同志大家對我們的肯定。



至於民眾黨2024候選人柯文哲近期不斷攻擊藍綠，說慢慢才發現原來藍綠才一家。



朱立倫對此說，“請柯主席，就誠如您說的，我們好好選舉，大家兄弟登山、各自努力，我們好好加油。”