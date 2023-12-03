喜航開通加德滿都－上海直飛航線

中評社北京12月3日電／據新華社報導，喜馬拉雅航空公司（喜航）2日開通尼泊爾首都加德滿都直飛上海航線。



當天上午，喜航航班搭載141名乘客從加德滿都機場起飛。目前加德滿都－上海航線每周一班，採用空客A320執飛。返程航班將於當晚返回加德滿都。12月20日至明年1月27日，該航線將增至每周兩班。



今年6月，喜航恢復加德滿都－北京直飛航線，9月開通加德滿都－青島直飛航線。



旅遊業是尼泊爾外匯重要來源之一，創造了大量就業崗位。喜航成立於2014年，由中國和尼泊爾聯合投資設立，總部設在加德滿都。