【
大
中
小
】 【
打 印
】
喜航開通加德滿都－上海直飛航線
http://www.CRNTT.com
2023-12-03 15:29:47
中評社北京12月3日電／據新華社報導，喜馬拉雅航空公司（喜航）2日開通尼泊爾首都加德滿都直飛上海航線。
當天上午，喜航航班搭載141名乘客從加德滿都機場起飛。目前加德滿都－上海航線每周一班，採用空客A320執飛。返程航班將於當晚返回加德滿都。12月20日至明年1月27日，該航線將增至每周兩班。
今年6月，喜航恢復加德滿都－北京直飛航線，9月開通加德滿都－青島直飛航線。
旅遊業是尼泊爾外匯重要來源之一，創造了大量就業崗位。喜航成立於2014年，由中國和尼泊爾聯合投資設立，總部設在加德滿都。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
回應台商 王國材：依需求增加兩岸直航點
(2023-11-07 15:02:01)
許舒博提議 優先開放直航城市陸客來台
(2023-08-17 18:25:50)
游錫堃登日與那國島 談台灣有事、日本有事
(2023-07-04 22:34:33)
兩岸13航點包機 台民航局18日開放申請
(2023-03-17 18:27:53)
兩岸直航點擴增 台中又現護照申辦潮
(2023-03-13 11:51:04)
楊永明：兩岸航點應繼續開 交流經貿才會熱
(2023-03-11 00:38:38)
兩岸直航擴增為15航點 陳建仁：交流需求
(2023-03-10 09:44:58)
李其澤：綠釋緩和兩岸訊號 確立政策話語權
(2023-03-10 01:00:16)
王智盛：蔡英文希望兩岸往緩和方向走
(2023-03-10 00:40:58)
林忠山：綠體認到反戰民意 才恢復兩岸直航
(2023-03-10 00:37:24)