首屆鏈博會實現四大預期目標

圖為首屆鏈博會場館中國國際展覽中心（順義館）。（來源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，首屆中國國際供應鏈促進博覽會2日在北京閉幕。記者從閉幕新聞發布會上獲悉，首屆鏈博會實現了促進上中下游銜接、大中小企業融通、產學研用協同、中外企業互動的預期目標。據不完全統計，共簽署合作協議、意向協議200多項，涉及金額1500多億元人民幣。



鏈博會是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，以“鏈接世界 共創未來”為主題，共有515家中外企業和機構參展，觀展人數約13萬人次。



“很多參展商講，過去參展，是在展位上坐等採購商上門，而此次參展，‘主動上門’與上下游其他展商聊出了火花，找到了很多新夥伴。”中國貿促會副會長張少剛說，約九成參展商認為首屆鏈博會有效促進了其與上下游企業以及與供應鏈服務企業的合作。



鏈博會上，有53家世界500強企業、57家中國500強企業、25家中國民營500強企業和一大批各國“專精特新”“隱形冠軍”企業和“小而精”中小企業聯袂參展。



“這種展示邏輯有利於充分發揮大企業的龍頭帶動作用、中小企業的細分領域獨特優勢和機制靈活特點，推動大中小企業融通發展。數字科技鏈的多家中小企業與智能汽車鏈的整車製造企業達成了合作意向。國家電網等26家企業、科研院所簽約共建新型電力系統現代產業鏈。”張少剛說。



首屆鏈博會也為中外企業加強交流合作搭建了平台。“不管是在展位上，還是在專題論壇和配套活動上，中外企業積極交流對接，圍繞加強產業鏈供應鏈國際合作，凝聚了廣泛共識，發掘了眾多商機。83.2%的參展商認為首屆鏈博會有效促進了產業鏈供應鏈國際合作。”張少剛說。



中展集團董事長林舜傑介紹，有三分之一的參展商在鏈博會上結識了10家以上供應鏈合作夥伴。此外，100多個部門和地方政府代表團密集觀展，既宣介了政策又提供了指導，既推介了地方產業又帶來了市場機遇，讓廣大參展商受益匪淺。



12月1日，思愛普、科大訊飛等近50家中外企業與鏈博會承辦單位中展集團簽署第二屆鏈博會參展意向。“目前，第二屆鏈博會招展工作已經啟動，歡迎中外各界人士持續參與和支持。”林舜傑說。