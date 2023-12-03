中央財經大學第四屆CFO高峰論壇成功舉辦

開幕現場（來源：“中財商學院”微信公眾號） 中評社北京12月3日電／據“中財商學院”微信公眾號報導，2023年11月26日，中央財經大學第四屆CFO高峰論壇暨中央財經大學商學院、會計學院建院20周年系列活動在中央財經大學學術會堂402成功舉辦。本屆論壇以“數智賦能 未來已來”財務數智化轉型為主題，邀請了五位來自實務界的財務管理專家和大數據模型應用、人工智能方面的專家，通過主題演講、圓桌對話等形式，探討數智賦能企業價值創造，洞悉財務管理新生態。本次論壇由中財會計學院校友會、中財商學院MBA財務俱樂部主辦，同程商旅贊助。近三百位來自財務領域的校友和社會人士齊聚一堂，活動獲得了中國會計報、新理財雜誌、中華財會網、中國MBA教育網等眾多新聞媒體的關注與報導。



論壇由中央財經大學校長馬海濤教授做開幕致辭。馬校長對此次CFO論壇的成功開幕表示祝賀，對各位來賓表示誠摯歡迎。馬校長在講話中指出，“‘CFO論壇’是中財兩個學院整合優勢資源舉辦的面向校友、面向實務的校友論壇，至今已經成功舉辦三屆，為廣大財經工作者提供了學習、分享、成長的平台，是值得長期推廣的論壇活動”。馬校長強調，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視發展數字經濟，加快推進數字中國建設，本次論壇適應時代發展需求，相信各位嘉賓能夠開拓財經管理前沿實操性、變革式的思考，思維碰撞，分享財經改革新理念，共同探討財務數智化轉型道路。馬校長表示，中央財經大學堅守“立德樹人財經報國”的使命擔當，一直致力於培養具有國際視野、社會責任感和創新能力的高素質財經管理人才，以服務國家的產業發展和現代化建設。回望中央財經大學74年征程，中財始終堅持為黨育人、為國育才的堅定初心，大力推進精英教育戰略，培育經世致用的強國棟梁，被譽為“中國財經管理專家的搖籃”。他倡議大家為中國財務數智化轉型的創新與發展貢獻中財大人的力量。



海爾集團首席財務專家劉春志先生在主題演講中分享了海爾集團的戰略轉型案例。劉春志先生對海爾承接戰略的財務創新體系、匹配戰略的財務數智化實踐、數智化引領企業財務管理變革和為企業的可持續發展注入新動力幾個方面進行了詳盡的闡述。海爾集團40多年來一直在響應業務變化，從製造產品轉型到孵化創客，通過人單合一模式，使員工價值與其創造的用戶價值合一，實現高增值下的高分享。海爾集團財務數智化以“數據驅動”為主線，構建“價值創造型”財務管理，以“業財一體化”實現萬物可感知，以財務數據治理、多維分析模型實現萬事可建模，通過財務模型反應業務模式，通過財務數據反映業務行為，最終實現財務價值賦能支持業務決策，實現報表到天、價值到人、追溯到因。



信美人壽相互保險社董事長楊帆校友在主題演講中分享了如何通過金融創新和數智賦能，為人們提供更多元化、個性化的養老解決方案。楊帆校友分析了我國人口老齡化、長壽化和少子化的趨勢，指出AI技術可以有效彌補人口紅利缺口。針對低利率環境下養老金面臨的長壽風險挑戰，楊帆校友指出，養老金機構應積極發展智能投顧，實現內部管理運營數字化，提升個人養老金產品C端數字化體驗，探索智能篩選平台。金融業與數智化具有天然的耦合關係，AI對與個人金融消費者的交互方式帶來了改變，AI能夠助力個人金融產品的推廣，倒逼金融機構加速數智化轉型。信美人壽貫徹數字化戰略，用三年時間實現了全面數字化，最後楊帆校友給大家展示了信美數字化實踐和數字化帶來的效益提升。



磐霖資本風險合夥人、智瀛AI首席科學家陳利人先生分享了大模型應用的基本邏輯及如何助力業財融合創新。陳利人先生介紹了AI通識大模型、專業知識模型、垂直行業模型和企業專有模型的區別和升級，以通俗例子向大家解釋了大模型背後的底層邏輯和AI AGENT技術原理，陳利人先生還分享了AI大模型在業財融合方面的應用，大模型能夠實現預（預算）實（實際）對比分析，通過數據驅動場景，利用實時財務數據抓取、目標分解、數據異常歸因分析、企業知識庫檢索等方法，為企業提供業務行動建議和生成報告。並以合同回款智能管理為例，說明了在AI賦能後，通過大模型進行自動化操作，形成以財務部門為發起者，與業務部門聯動，在臨近回款節點時給合同指定業務人員自動生成任務並進行跟蹤，根據任務完成情況做下一步任務生成，形成業務財務管理上的閉環。

