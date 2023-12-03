朱立倫：需思考“台獨”金孫國際傷害有多大

朱立倫批評賴清的台獨對國際局勢傷害很大。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）美國三位重量級學者日前共同撰文呼籲民進黨2024候選人賴清德應考慮凍結“台獨黨綱”，其中的“德國馬歇爾基金會”（GMF）印太研究主任葛來儀昨晚在X社交平台發文，遺憾看到自己的論述被特定人士斷章取義。對此，中國國民黨主席朱立倫今天受訪表示，美國官方到學術智庫，看法都是不贊成“台獨”、不支持“台獨”，偏偏這次民進黨提出來的是“'台獨'金孫”、“‘台獨’工作者”，才引起國際人士關切。



葛來儀昨表示，自己是獨立學者，未支持任何特定陣營，但她非常關心台灣的未來，希望避免戰爭發生，期待政治人物與媒體不要斷章取義或曲解她的論述。



朱立倫今天早上出席黨籍台北市“立委”第一選區（士林北投）候選人張斯綱的競選總部成立大會，現場湧進上千位支持者，氣氛頗為熱絡。他接受媒體訪問時針對葛來儀的文章表示，他的老朋友葛來儀、柯慶生、白潔曦提到的文章，他們都很清楚，不管美國官方到學術智庫，大家的看法都是不贊成“台獨”、不支持“台獨”。



朱立倫強調，偏偏這次民進黨提出來的又是“'台獨'的金孫”、'台獨'的工作者”（指賴清德），這才引起所有國際人士的關切。



朱立倫說，所有的文章，其實都是關切這一位“'台獨'金孫、“台獨”工作者到底對國際局勢會有什麼樣的影響、傷害，這才是大家要認真思考關心的問題。