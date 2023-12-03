人民幣匯率擺脫弱勢震蕩格局

中評社香港12月3日電／據大公報報導，今年大部分時間內，人民幣匯率在強美元、中美利差深度倒掛和內地經濟修復斜率放緩等因素影響下偏弱運行。具體來看：1）1月伴隨著美元指數和美債利率的下行、內地經濟活動的恢復、經濟基本面修復預期的改善和市場情緒的提振，以及春節前結匯需求的釋放，人民幣在主要非美貨幣中的表現亮眼；2）2至10月間，美國經濟韌性叠加歐元區經濟動能偏弱支撐美元走強，中美利差倒掛程度因美債利率上行而有所加深，共同對人民幣匯率構成外部擾動。



11月起，內外部壓力的趨緩促使人民幣匯率擺脫弱勢震蕩。一方面，美國10月經濟數據走弱和美聯儲緊縮預期緩和使得美元指數下行，截至11月28日，美元指數當月錄得3.74%的跌幅。另一方面，內地10月經濟數據顯示經濟﻿復甦狀況的邊際改善，包括工業平穩增長、零售消費延續改善等。在內外部壓力均有所緩和的情況下，人民幣匯率擺脫了9月以來在7.3附近區間的弱勢震蕩，美元兌人民幣即期匯率回到7.10至7.16區間。同時，離在岸價差、即期匯率與中間價價差均明顯收窄。



隨著美元指數下行，非美貨幣均有所反彈。截至11月28日，11月當月墨西哥比索、盧布、新西蘭元、澳元等貨幣相對美元指數錄得的漲幅排名靠前。相比之下，人民幣從11月以來僅對美元升值2.36%，不及同期美元指數跌幅。



中美利差倒掛程度有所緩和，驅動外資有所回流。11月以來，10年期美債收益率在美國經濟數據偏弱、美聯儲議息會議維持利率不變，以及隨後的鮑威爾講話中性偏鴿、美國財政部四季度發債計劃較三季度有所放緩等因素的共同作用下，從接近5%的高位回落至4.34%（11月28日讀數），並驅動中美利差收斂至－165pbs。中美利差深度倒掛現象的緩和使得金融資本外流壓力同樣有所減弱。截至11月28日，A股北向資金在11月的累計淨流出規模為52.13億元（人民幣，下同），遠低於10月的447.9億元；根據中債登和上清所數據，外資已在9月和10月連續兩個月增持人民幣債券資產，增持規模分別錄得178億元和422億元。



數據驗證內地經濟﻿復甦狀況的邊際好轉趨勢，政策端持續發力有助於預期改善，叠加中美元首會晤有助於中美關係的企穩，三重因素對人民幣匯率構成一定支撐。



1）經濟數據方面，儘管10月的金融和通脹數據顯示出中國經濟內生動能仍然偏弱，但工業實現平穩增長、零售消費延續改善、服務業生產及需求顯著向好、失業率保持穩定、就業狀況進一步改善等仍然支撐經濟維持邊際修復趨勢。



2）財政、地產、匯率等政策端同樣持續傳遞出積極信號，包括財政赤字追加和國債增發等寬財政措施、“房企白名單”和後續金融機構向房企提供無抵押流動資金貸款等地產支持政策發力預期。11月下旬，央行發布的美元兌人民幣中間價與當日市場預期中間價之間的價差，從此前的超1000個基點顯著收斂至300個基點以內，也在一定程度上提振了市場對於人民幣匯率的信心。

