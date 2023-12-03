新盤開低價　二手勢受壓

中評社香港12月3日電／據新華社報導，自從施政報告公布，一眾樓市“減辣”措施日前已正告“滿月”。在這一個月之內，一、二手交投上雖未見大幅突破，但的確較之前活躍。尤其是一手市場“群盤並起”，天水圍大型新盤的開價更是等於向市場投下一枚“震撼彈”，引來極大回響。



筆者執筆之時正是開賣前夕，據報導該樓盤已收逾1.84萬入票，超購多達51倍，料銷情亮麗。個人估計，隨著今次大型新盤帶來刺激樓市的正面作用，相信12月份購買力將持續湧入一手市場，預料全月一手成交量將會錄得約一千餘宗，勢按月大幅上升。



與此同時，二手卻“斯人獨憔悴”，因購買力流向一手，二手再遇冷鋒。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於11月20日至11月26日的一周，合共僅錄得31宗成交，按周減少約43.6%，創近9個星期新低。



一手升二手跌的情況，反映市場的購買力仍然有限，市民並未蜂擁入市，因此當一手暢旺時，二手亦會顯得冷清；當一手暫休，二手交投才會回升。現時的樓市情況，與筆者早前的預測相近。在“減辣”公布前後，筆者已經多次重申，樓市不會因此大升，最多是交投回暖，但價格維持平穩。



最主要原因是息口仍然高企，資金暫時停泊於高息投資產品，自然影響樓市。再加上港股不振，本地經濟及消費市道低迷，港人難免在投資或買樓上趨於保守，所以是次發展商為求刺激銷情，以極具競爭力的價錢開售絕對可以理解。



樓市有望重拾升軌



筆者認為，今次新盤銷情，或可能成為樓市重拾升軌的“催化劑”。翻查過往資料，一手暢旺往往有助帶動整體樓市表現。例如政府於2016年樓市“加辣”，一度令樓市陷入“冰封”，惟在2017年農曆新年前，有大型矚目新盤推售並錄得理想反應，其後樓市在該年春節出現“小陽春”，樓價亦快速反彈。



此外，回顧2018年底時，亦有大型發展商以低於市價約兩成開售觀塘區新盤，帶動其後樓市擺脫當時中美貿易戰的陰霾，重振交投氣氛。故此，個人相信今次大型新盤的銷情，或有助樓市借勢回勇，及早擺脫近日“呆滯並緩慢整固”的過程。

