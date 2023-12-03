連勝文：國民黨如丐幫　只差沒去賣血了

連勝文表示，國民黨就如丐幫，只差沒去賣血了。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）民眾黨2024候選人柯文哲日前大酸中國國民黨頻頻造勢，是炫耀自己太有錢、有錢沒地方花，想問國民黨的“錢哪裡來的？”。對此，國民黨副主席連勝文今天回應說，國民黨已經當丐幫當很多年，所有造勢活動都是地方幹部、參選人很努力自籌經費，不管是透過小額募款、捐款，才能勉強存活下來，只差沒去賣血了。



談到柯文哲日前自爆有人開價2億美元要他當副手，連勝文說，現有各種高度監管與反洗錢措施下，要匯兩億美金給政治人物，實務上是不可能的事情，會講這種話的人是信口開河，會相信的人則是欠缺常識。



連勝文也提醒，想成為領導人，講的話都必須想想對社會的影響，畢竟這不是一個脫口秀，也不是在演黑色喜劇，講的每句話都會影響到年輕人與國際未來，甚至影響美國、盟邦對台灣看法，也許應該多思考一下。



連勝文今天早上出席國民黨台北士林北投“立委”候選人張斯綱的造勢活動，他接受媒體訪問時針對柯文哲議題做出以上表示。



對於柯文哲自曝，國民黨曾跟他說過大選要花100億元，連勝文表示，基本上就是一個誇大不實之言，在台灣，無論國民黨、民眾黨，都不可能拿出100億。不過，民進黨能不能拿出100億？應該不是困難的事，光電、都更等貪污腐敗，可能衹有民進黨有資源能拿出100億。



另外，柯文哲拋出的“有人開價兩億美元要他當副手”一事，被點名的商人余金寶昨受訪時證實自己確實牽線藍白合，但否認開價2億。



連勝文對此說，這起事件已經成為鬧劇，令人覺得荒謬、遺憾的鬧劇，希望選舉能避免這類鬧劇，浪費大家時間。