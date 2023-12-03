下周關注中國外貿數據

中評社北京12月3日電／據大公報報導，總結本周，滬指跌0.31%。恒指大市按周跌729點或4.15%。全周在16830點至17678點間波動，上下波幅848點。特區政府統計處公布，繼9月按年跌5.3%後，10月份商品整體出口貨值為3799億元，按年升1.4%。同時，繼9月份跌0.4%後，10月份商品進口貨值為4056億元，按年升2.6%。10月份錄得有形貿易逆差258億元，相等於商品進口貨值的6.3%。



10月，內地的社會消費品零售總額4.3萬億元（人民幣，下同），按年增長7.6%，增速較9月加快2.1個百分點，連續3個月回升；1至10月累計38.54萬億元，按年增長6.9%。



美國第三季國內生產總值（GDP）修訂為增長5.2%，優於原先公布的升4.9%，亦勝市場預期增長5%，反映商業投資和政府支出獲向上調整，但消費開支僅升3.6%，增幅小於初值的4%，主要受服務開支顯著下降拖累。聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數（Core PCE）上季增幅向下修訂至2.3%。美國10月份商品貿易赤字由9月的868億美元擴大至898億美元，多於預期的865億美元，期內進口維持不變，出口則跌1.7%。美國上周抵押貸款申請上升百分之0.3，是近四周最小升幅。



下周重點關注，周二（5日），美國公布非製造業PMI。周四（7日），中國公布進出口總額及美國公布申請失業救濟金人數。此外，美國亦會在周五（8日）公布消費者信心指數。



（作者為意博資本亞洲有限公司管理合夥人，證監會持牌人士）