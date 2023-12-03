趁低收集優質股的好時機

中評社香港12月3日電／據大公報報導，港股持續跌勢，周五反攻17000點無力，淡友即反手再壓一注，收16830點！雖說是創了新低，但個股方面不是全面下跌，不少優質強勢股和價值型股票甚至出現微漲，這可反映好淡雙方角力很激烈，同時也說明一些投資者正趁低買進，而某些股份確實有其吸納價值。



現在的情況有點像去年10月，港股受到各方面的負面因素所影響而深受打擊，屢創新低，但經過一短段時間後，淡友的謊言被攻破，而好友就乘時大手買貨，巨大的反彈就會馬上出現，現在大家最重要是有底線思維，同時也要有大格局的想法和長線投資的思維，才能更好的熬過黎明前的黑暗，迎接豐盛的果實。



無論是內地或香港，最近各方面的內外因素都相對變得正面，我最近也接待了一波一波來香港的朋友，同時也在各個消費點看到大家的消費熱情和慢慢回復的信心，基本上總體情況和氣氛都比幾個月前進步了很多。我在今年上半年市況不太低迷時，還不停的買進，如今已呈現﻿復甦反彈的時候，恒生指數又在這麼低的位置，為什麼不繼續買呢？



雖然現在已經接近2023年底，不少基金都忙著準備年尾收爐，減少買賣，但本人的投資組合，其實除了港股還錄得虧損之外，其他全部都是正數，所以我有更大的動力和誘因去增持港股，若然在年底這一波能打出一個很好的反擊戰，那麼今年也算是個豐收年了！



美匯指數上望105



最後也說一下本欄目前幾期準確預測到美股走出新一波的上升浪，已完成道指35800點的目標，也捕捉到外圍市場這一波的小升浪，而最關鍵的就是能跟蹤到美匯指數的步伐，在最近全球資本多方位的交戰之中保持一定的先機。不過現在也是時候提醒大家新的方向：不能太低估美元的反彈能力，我認為美匯指數現階段不會跌穿102.5，反過來會反彈到105的機會更大，大家不妨參考一下，做好相關的策略和操作！