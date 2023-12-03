基本面與數據帶動　金價挑戰2060美元

中評社香港12月3日電／據大公報報導，本周黃金連續的強勢上漲，終達至筆者先前所指的2050美元水準高點。在觸及2050美元附近關口後，黃金價格的漲勢暫時有所放緩。基本面和數據表現出色，經濟成長將放緩導致10年期國債殖利率跌至兩個半月低點，美匯指數擴大漲幅，黃金小幅受壓於撰文時2040美元水準。



數據方面，美國第三季經濟成長再超預期，實質GDP（國內生產總值）年化季率修正值錄得5.2%，超過市場預期的5%。美國10月核心PCE年率錄得與預期一致的3.5%，為2021年4月以來新低。美國勞工部周四（11月30日）公布的數據顯示，美國至11月25日當周初請失業金人數21.8萬，預期為22萬，前值20.9萬人。可見經濟活動自上次美聯儲褐皮書報告以來放緩，消費者對非必需品的支出下降，美國通脹及勞動市場持續放緩。



經濟增長放緩 未來幾月或減息



市場基本面還算適中，現重點在於美國市場公布的製造業資料，包括美國11月Markit製造業PMI（採購經理指數）終值，美國11月ISM製造業PMI。屆時可能會呈現美國經濟活力狀況，此外，美聯儲主席鮑威爾本周末將發表講話。美聯儲官員本周暗示未來幾個月降息的可能性，並預計經濟增長將放緩，通脹將進一步回落，投資者皆需留意。



技術分析上，黃金節奏上暫時有所放緩，終於出現了小幅的回撤，畢竟此前已經衝擊到了2050美元的重大反壓位置，所以在得到進一步利好條件刺激下，上方空間應該仍需時才能繼續打開，而小幅回調也是健康的技術利多。買家無疑是挑戰2052美元再上2060美元當中，2038美元是支持位。賣家回撤可看准短試斐波那契回檔2019美元。



（作者為彭博環球創富學院創辦人＠ppgpahk）