開局即尋底　本月港股難樂觀

中評社香港12月3日電／據大公報報導，12月股市首個交易天，淡友仍然控制大局。初段微挫，末段急落，收市為最低指數16830點，跌212點（1.25%）。以最低指數收市，顯示沽壓沉重。成交額1142億元，較上日少249億元，但仍然偏高。



昨日可以講是後市的一場測驗。好友希望大市可以在16900點左右定下來，有的還寄望出現技術性反彈。結果好友的願望成空，大市初時觀望後由淡友再作主導炮製另一套腳本，趁周末市人心不安穩下，又製造出今年的“雙新低”——收市指數及中段低點，予人以“低處未算低”的感覺。



昨市所見，吸納者仍以“博反彈”為主，中長線投資客雖然有，但並不多。這種狀況造就了大市將波動變為常態。



博反彈須嚴守止蝕策略



既是博反彈，一定有“止損盤”設立，一發覺走勢未能如願，便“引刀成一快”蝕多少沽出了。大市要穩定，一定要增加中長線投資者的入市占比，目前似乎不是這樣。



還有一個情況，就是沽空率。我頭牌察覺到最大沽空仍然是盈富基金（02800），沽空率逾66%，這是大戶買貨用來對衝的手法，不代表什麼。我反而覺得，大市是在其他熱門股沽空率不高的情況下大跌，就令人懷疑是否“實力沽出”？即連部分長線客也加入減持行列。我希望這只是本人的過慮吧。



自然，從好的角度看，昨日也見到本地大戶開始作支持性吸納優質股。九倉集團（00004）納入大摩香港指數，股價曾漲9.9%，收市升4.4%。本地華資股和老牌股亦有不少不跌反升，當然是幕後人吸納所致，這包括長實（01113）、恒隆地產（00101）、信置（00083）、長和（00001）、太古A（00019）、希慎（00014）、東亞（00023）、港交所（00388）、太古地產（01972）在內。本地大戶肯動起來，不論講姿態還是講實際，都是應該鼓掌歡迎的。



現指數是2022年11月10日收16081點之後最低，亦即還有749點的距離，這將成為好淡另一場龍虎鬥的上落波幅。既然12月開了個跌市之頭，則這場大戰打下去亦在所難免了。