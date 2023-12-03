海外AI獨角獸的中國班底

中評社香港12月3日電／據大公報報導，OpenAI宮鬥戲塵埃落定，間接加速了AIGC商業化進程，新一批“明星級”應用開始嶄露頭角。令人驚喜的是，目前在海外最火的兩款視頻類AI工具——Pika與HeyGen的創始團隊均為“全華班”。



本周三（11月29日），Pika Labs發布了文生視頻產品Pika 1.0。在官方宣傳視頻裡，只需要輸入“馬斯克穿著太空服，3D動畫”等幾個關鍵詞，一個穿著太空服準備乘坐火箭上太空的馬斯克卡通形象即可生成，人物動作也非常流暢，完全能與大製作的荷里活動畫電影相媲美。



Pika Labs每周生成百萬視頻



Pika Labs在今年4月成立，致力於降低AI製作視頻的門檻，讓“每一個普通人都能成為電影導演”變成現實。據外媒報導，Pika Labs已完成種子類及A輪融資，融資額達5500萬美元，估值在2億到3億美元之間。公司目前已有50萬用戶，每周生成近百萬的視頻內容。



公司創始人郭文景（Demi Guo）與孟晨林（Chenlin Meng）都是史丹福大學AI Lab項目的博士生。其中，郭文景在杭州長大，畢業於杭州第二中學，後被哈佛大學提前錄取，成為該校第一個被哈佛大學錄取的學生，也是浙江省第一個被哈佛本科提前錄取的學生。郭文景在大二的Gap year（間隔年）期間曾入職Meta AI Research，又先後在微軟、谷歌大腦（Google Brain）等公司實習過。郭文景在哈佛大學取得計算機碩士和數學本科學位後，前往史丹福大學讀博。



由於Pika 1.0的上線在外網引發轟動，郭文景被媒體“起底”，發現其父親是A股上市企業信雅達（600571）實控人郭華強。結果“父憑女貴”，信雅達本周連續兩日漲停。



HeyGen開發AI視頻語音翻譯



同樣是在周三，HeyGen宣布獲得新一輪價值560萬美元的風險投資。自此，公司的估值達到7500萬美元。HeyGen對於內地網友來說較為熟悉，因為大約在一個月前，各大社交平台上廣發流傳著美國歌星泰勒.斯威夫特（Taylor Swift）說中文，或者中國相聲演員郭德綱說英文的視頻，二人不僅發音準確，連嘴型也能對得上。上述視頻的語音翻譯都是由HeyGen開發的AI應用完成。

