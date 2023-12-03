﻿地產代理人數跌破4萬　創3年半低

中評社香港12月3日電／據大公報報導，樓市跌浪未止，交投萎縮，地產代理數目也由去年高峰期一直下滑。地產代理監管局最新統計數字顯示，截至11月底止的地產代理個人牌照數目，終跌破4萬個關口，創近3年半新低，較去年初高峰時減少2661個。



地產代理個人牌照為營業員牌照及地產代理（個人）牌照的總和。其中前者連跌6個月，按月再減少191個，至上月底只剩21237個，超過3年半新低，較去年2月份高峰減達2079個；後者按月只減75個，回落至18510個，是27個月新低，較去年高峰時減582個。



上月11代理爭一單買賣



總個人牌照數目自2020年7月起，便一直企穩在4萬個之上，至去年2月份更達歷史高峰，有42408個。現在不斷減少下，總數連跌8個月，跌穿4萬個關口，現只得39747個，較高峰時減少2661個。若以上月整體物業買賣登記只約3500多宗計，即約11個代理爭做一單買賣。



此外，截至11月底止的代理公司牌照數目按月多6個，為3985個；而反映代理分行數目的營業詳情說明書，也按月多9份，為7046份。業內人士指出，特區政府減辣後，樓市交投慢熱，市場普遍又睇淡明年樓市前景，加上其他行業人手短缺下，相信短期內仍會有代理轉行，牌照數目會持續減少。