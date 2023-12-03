改造蛋白質能長記性？

中評社北京12月3日電／據科技日報報導，提高記憶力是我們關注的永恒話題。隨著年齡的增長，人們會出現記憶力下降的現象，這是一種自然的生理規律。同時，一些疾病，如阿爾茨海默病，最常見的症狀就是記憶力減退。有沒有什麼辦法能讓人增強記憶力呢？



近日，發表在《科學進展》雜誌上的一篇論文稱，神經科學家設計了一種合成蛋白質，能促進老年認知退化人群的記憶功能。他們對LIMK1蛋白質進行了基因修改，並嵌入一個合成肽“分子開關”，該開關能在免疫抑制藥物的作用下被激活，可顯著提高實驗動物的記憶力。這一發現為阿爾茨海默病和其他神經退行性疾病患者帶來了希望，並有望“徹底改變神經病學領域”。



記憶是如何形成的？合成肽“分子開關”又是如何發揮作用的？圍繞這些問題，科技日報記者採訪了論文第一作者、意大利聖心天主教大學生理學副教授克里斯蒂安·裡波利，以及論文資深作者、意大利聖心天主教大學醫學院神經科學系主任、生理學和心理學教授克勞迪奧·格拉西。



記憶是一個複雜的過程



“記憶是一個複雜的過程，涉及位於大腦特定區域（如海馬體）連接神經元的突觸的改變。這種突觸改變的現象叫突觸可塑化。”格拉西說。



裡波利在採訪中向記者介紹了記憶的形成過程：“記憶通常被理解為外顯記憶。而外顯記憶包括關於地點、人和物體的信息。臨床證據和對哺乳動物的臨床前研究已經確定了參與信號處理和記憶形成的關鍵大腦區域包括海馬體和內側顳葉的相關區域。”



在這些大腦區域的神經回路中，突觸通過電信號傳遞信息。這些傳遞導致蛋白質修飾、激活或失活以及蛋白質表達的變化，這反過來又引發了突觸連接強度的長期變化。這些蛋白質的改變能夠讓人在某些時刻回憶起相同神經元的激活，從而有助於隨著時間的推移保存和恢復記憶。



那麼，記憶是如何增強和減弱的？裡波利表示，這與LTP有關。

