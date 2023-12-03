1.2億年前真獸類的中耳結構揭示

中評社北京12月3日電／據科技日報報導，我們敏銳的聽覺是怎麼演化來的？記者11月28日從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（以下簡稱中國科學院古脊椎所）獲悉，該所科研人員發現了1.2億年前的真獸類新物種——夢幻小獸。基於對夢幻小獸的研究，他們首次揭示了早白堊世真獸類的中耳結構，並結合古生物學和發育生物學證據，討論了獸類哺乳動物中耳的演化創新。相關研究論文在線發表於《自然·通訊》。



哺乳動物中耳是漸進演化的經典案例。以往的研究表明，哺乳動物中耳聽小骨經歷了下頜中耳和過渡型中耳兩個演化階段，最終完全脫離下頜進入中耳腔。“這一演化事件在中生代哺乳動物不同支系中多次發生，然而在與我們人類演化密切相關的獸類祖先中，中耳演化的直接證據卻十分有限。”論文共同通訊作者兼第一作者、中國科學院古脊椎所副研究員王海冰介紹。



數年前，中國科學院古脊椎所王元青研究員團隊在遼寧喀左縣羊角溝鎮距今約1.2億年的下白堊統九佛堂組地層中發現了一件真獸類化石。研究團隊利用高精度CT掃描、三維重建等技術對該化石進行了深入研究，他們發現該化石是早期真獸類的一個新物種，並將其命名為夢幻小獸。



“小獸的夢幻之處在於，作為最早的真獸類哺乳動物之一，它顯示出了現代獸類動物中耳的典型特徵，填補了獸類中耳早期演化的空白。相比於發現外形奇特、超乎想象的新物種，這種期待已久、意料之中的化石發現，為我們的研究工作增添了幾分額外的興奮與愉悅。”王海冰說。



研究團隊重建了夢幻小獸的頭骨形態，首次報導了早白堊世真獸類的中耳骨骼形態。“夢幻小獸下頜的麥氏軟骨溝已完全退化，表明中耳聽小骨已完全脫離下頜，具有典型哺乳動物中耳的特徵。”王海冰解釋，這一結果不同於最近新命名的九佛堂傳夔獸，傳夔獸仍然保留了較為纖細的骨化麥氏軟骨，這表明在獸類演化的早期階段，即使在系統關係很近的物種中，中耳形態也存在一定程度的變異。



同時，研究團隊還結合最新的系統發育框架，討論了早期哺乳動物聽覺器官和取食器官的演化趨勢，提出獸類動物聽覺器官和取食器官趨離演化是獨立發生的。早白堊世真獸類動物聽覺器官（中耳、內耳）的演化創新以及磨楔式牙齒結構的完善，為現代哺乳動物聽力的提高和生態空間的拓展奠定了重要基礎。