青島西海岸新區：全面激活重點低效片區能級

中評社北京12月3日電／據科技日報報導，激活重點低效片區是城市樣貌的深刻雕琢，也是對區域發展的巨大推動。2022年以來，青島西海岸新區聚焦王台老工業區、青島自貿片區、董家口化工園區等50.02平方公里重點低效片區，堅持系統性、整體性和協同性的工作思路，統籌做好片區規劃設計，堅持產城融合，明確功能布局和產業方向，加快專業園區建設，集中力量打造優勢產業集群，推動重點低效片區快速高效崛起。



堅持規劃引領，謀劃發展藍圖



錨定全市重點低效片區開發建設時間表、路線圖及任務書，青島西海岸新區以前瞻性的眼光、先進性的理念、系統的思維，高水平編制三大重點低效片區修建性詳細規劃和城市設計，並將低效片區納入新區城市更新專項規劃體系，加快形成北部“芯屏產業新城”、中部“航貿金科創高地”、南部“全國超大化工園區”交相輝映的生動局面。



加強統籌協調，合力攻堅克難



西海岸新區建立完善指揮部＋專項指揮部＋工作專班“1＋8＋3”指揮體系，發揮功能區、鎮街、職能部門、國有企業“四位一體”的服務保障體系優勢，形成上下聯動、左右協同、高效運轉的工作模式。深化一線工作法，在三個片區項目現場定期召開協調會，收集開發建設中存在的問題，協調相關單位和部門，在供地、資金等方面給予保障，有力推動了項目落地建設。



聚焦項目建設，狠抓工作落實



青島西海岸新區圍繞踐行“人民城市”重要理念，探討城市更新領域的新政策、新理念、新模式、新技術，推進城市有機更新。片區統籌更新注重拓展產業導入能力，發揮組合開發能力，要具備同時實施公共服務設施、居住、商業、工業等多類型城市更新項目的綜合能力。數據顯示，2023年該區已完成征遷片區6個，拆除建築面積162.56萬平方米，騰空土地15018.89畝，三個片區計劃納統176.57億元，實際納統205.23億元。新引進簽約億元以上產業項目21個，註冊資本1000萬元以上項目194個，重點低效片區重點在談項目21個，有力推動了城市功能提升和品質蝶變。



（文字及數據來源：青島西海岸新區城市更新和城市建設指揮部）