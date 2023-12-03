我國科學家首次從分子層面證明中國起源說

中評社北京12月3日電／據光明日報報導，“古道入秋漫黍稷，遠坡乘晚下牛羊”，宋人韓琦在我國北方戍邊時曾寫下這樣的豐收秋景，其中提到的黍稷正是老百姓熟知的糜子，也稱黍子、大黃米。然而，學界對這一古老作物的“身世”卻一直存在爭論。黍稷起源於何處，是印度、中國還是阿拉伯地區？近日，中國農業科學院作物科學研究所特色農作物優異種質資源發掘與創新利用團隊構建了首個黍稷高質量泛基因組和遺傳變異圖譜，首次從分子層面證明，黍稷單獨起源於中國。相關成果於北京時間1日發表於國際學術期刊《自然·遺傳學》。



中國農業科學院作物科學研究所研究員刁現民介紹，黍稷是我國最早馴化栽培的農作物之一，早在8000年前的河北磁山地區就有先民大量種植和儲藏。如今，這一作物已廣泛栽培於亞洲和歐洲的半乾旱地區。對它的起源地，學界曾有多種說法，但從考古角度看，我國確是世界上黍稷考古發現最早、遺跡最為豐富的國家。



近年來，隨著全球氣候變化加劇，乾旱等極端天氣頻發，為保障糧食安全，育種家急需尋找和培育更多具有適應性的糧食品種。與水稻、小麥、玉米等傳統主糧作物相比，黍稷生長周期短，耐旱、耐鹽碱、耐貧瘠性強。但目前，科學家對黍稷品種資源的起源、群體遺傳結構、基因組變異等基礎問題尚不清晰，無法以此為基礎，開展育種工作和產業發展。



針對這一難題，研究團隊在對全球516份黍稷核心種質資源群體結構進行解析的基礎上，組裝了32份高質量基因組，發掘了139個黍稷重要農藝性狀相關位點和基因，最終構建了首個黍稷泛基因組和迄今最為全面的高質量基因組變異圖譜。通過對黍稷基因變異“歷史脈絡”的清晰梳理、研究，研究團隊證實黍稷是單獨起源於中國的作物，並在漫長的歲月中，通過我國西北地區逐漸傳入中亞和歐洲。