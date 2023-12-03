中央生態環保督察通報首批五個典型案例

中評社北京12月3日電／據光明日報報導，從中央生態環境保護督察協調局獲悉，自11月以來，第三輪第一批中央生態環境保護督察組深入一線、深入現場，查實了一批突出生態環境問題，核實了一批不作為、慢作為，不擔當、不碰硬，甚至敷衍應對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。為發揮警示作用、切實推動問題整改，督察組1日對首批5個典型案例進行集中公開通報。



督察組在福建省發現，漳州市海洋生態環境保護不力，在沿海防護林保護、圍填海歷史遺留問題整改、海水養殖污染治理等方面違法違規問題突出；督察組督察河南省發現，三門峽市城鄉一體化示範區以河道生態修復之名，違規占用耕地挖湖造景，影響河道行洪安全；在海南省，督察組發現，海南省一些地方紅樹林保護不力，非法占用紅樹林保護區、破壞損毀紅樹林等問題依然突出；督察組督察甘肅省發現，張掖市黑河流域違規取水建設人工水面、地下水超采治理不力、違法毀林開墾問題突出，加劇水資源緊張狀況，加大生態環境退化風險；督察組在青海省發現，柴達木盆地鹽湖資源開發中綠色發展理念樹得不牢，生態環境剛性約束認識不清，存在無序擴張、違規取水、侵占草地等問題。



通報公開了上述5個典型案例的基本情況、主要問題和原因分析。督察組表示，將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。