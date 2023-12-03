首次對證券期貨業標準化發展作出全面部署

中評社北京12月3日電／據光明日報報導，國家標準委、中國證監會日前聯合印發《關於加強證券期貨業標準化工作的指導意見》，首次圍繞證券期貨業標準化發展作出全面部署。



意見提出，推動業務與標準化深度融合。以證券經紀業務、期貨經紀業務、投資銀行業務、證券投資咨詢業務、期貨投資咨詢業務、資產管理業務等為重點，積極開展相關業務標準研製，構建覆蓋證券、基金、期貨和債券等金融產品的標準支撐體系，以標準引領業務創新，促進行業降本增效。



同時，培養行業主體標準化工作意識。按照“管業務必須管標準”原則，將標準化工作與業務監管工作密切結合，促進監管規則與標準的有機銜接，加大標準執行力度。鼓勵行業協會制定反映各參與主體共同需求的證券期貨基金領域團體標準，鼓勵經營服務機構積極參與企業標準“領跑者”活動。



意見還要求，強化重點領域標準供給。重點加強交易、信息披露電子化、監管數據報送、風險防範化解、投資者維權救濟、金融科技、數據治理、人工智能、綠色金融、金融術語、業務編碼、知識庫等領域標準建設，有力服務證券期貨業市場風險防控、投資者保護工作需要、行業數字化轉型、行業綠色發展和行業基礎性工作。



據悉，國家標準委將與中國證監會進一步加強協作聯動，以標準化工作實效助推國內證券期貨業改革發展，充分發揮標準化的基礎性、引領性作用，推動金融強國建設。