多領域“火熱”數據勾勒經濟強大活力

中評社北京12月3日電／據央視網報導，工業和信息化部近日發布的最新數據顯示，2023年前10個月，我國規模以上電子信息製造業增加值同比增長1.7%，增速較前三季度提高0.3個百分點。



工業和信息化部賽迪研究院高級分析師袁鈺：今年以來，我國電子信息製造業發展整體呈向好態勢，規模以上電子信息製造業的增加值、營業收入、營業收入利潤率、固定資產投資等主要指標表現積極，且高於同期整體工業發展水平。



據介紹，2023年以來，我國智能手機等產品持續迭代更新。人工智能、虛擬現實、先進計算等多領域的新一代信息技術賦能作用顯著，電子信息製造業營業收入12.1萬億元，利潤總額累計增速恢復較快。



公路水路交通固定資產投資超兩萬億元



11月29日，交通運輸部發布前10個月交通運輸行業主要統計指標。前10個月，我國公路水路交通固定資產投資同比增長4.1%。



貨運方面，1—10月，我國公路貨運量332.9567億噸，同比增長8.2%；水路貨運量達76.6477億噸，同比增長8.8%。



前10個月，我國港口貨物吞吐量為140.3094億噸，同比增長8.5%；港口集裝箱吞吐量為2.5703億標箱，同比增長4.9%。



1—10月，我國交通運輸經濟運行總體平穩，貨運量、港口貨物吞吐量保持較快增長。公路、水路完成固定資產投資25685億元，同比增長4.1%，為推動經濟運行整體好轉提供了有力服務支撐。



經濟運行總體平穩 新動能較快增長



中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心11月30日公布11月份中國採購經理指數。

