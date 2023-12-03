風電製造“數智化”程度日新月異

中評社北京12月3日電／據央視網報導，央視網消息：11月30日，汕頭國際風電技術創新大會召開，同期發布的《全球海上風電產業鏈發展報告》（以下簡稱《報告》）顯示，我國已形成完整的海上風電產業鏈。



《報告》顯示，當前，我國的風電機組產能占全球市場的60%，葉片產能占全球市場的64%，齒輪箱產能占全球市場的80%，發電機產能占全球市場的73%，固定式基礎的產能占全球市場的76%。我國已成為全球海上風電累計裝機規模最大的國家，並驅動全球海上風電發展。



多地風電產業集群也日益完善。正在建設中的汕頭國際風電創新港集研發設計、工藝流程、生產製造、檢測認證於一體，形成產業鏈從零部件生產到整機交付檢測一體化閉環。高度的產業集群，省去了風機部件長途運輸的環節，上下游無縫對接協同，生產效率可提升三倍。可以說，足不出港即可裝配出一個完整的風機。創新港還包含世界上規模最大、最先進的40兆瓦級風電機組電氣及動力學六自由度實驗平台。風機絕大多數力學和電氣性能測試驗證從成本高昂的海上移至陸地，測試成本將大幅降低。



記者探訪我國首個風電5G智能工廠



我國風電產業發展30多年特別是近10年來取得了高速發展，在風電製造環節的“數智化”程度也是日新月異。



和大多數製造業不同，風電製造屬於典型的定制型生產模式。先有訂單，根據訂單的需求，再來生產它所需要的相關規格的產品，就像批量生產服裝和高端定制服裝一樣。



這種柔性流水線生產模式，實現了量身定制和批量生產的完美融合，可以兼容3兆瓦到15兆瓦近十種規格的風電機組產品的柔性化生產。



截至10月底 我國船廠承接製造近九成



不斷開工的海上風電項目，帶來對風電安裝、運維等裝備的大量需求。海上風電相關船舶目前已經迎來交付旺季。截至2023年10月底，全球船廠海上風電安裝船訂單為37艘，其中33艘由我國船廠承接製造，接近九成。



在山東煙台，一艘風電安裝船結束了分段作業，進入船體合攏階段。企業負責人告訴記者，從2022年開始，風電安裝船訂單多了起來。目前有6艘在建，占到企業整體訂單的三分之一。起吊能力、樁腿長度、作業水深等技術指標也在不斷刷新。



據中國船舶工業行業協會統計，2023年前三季度，海上風電相關船舶迎來交付潮，僅風電安裝船就交付20艘，創歷年新高。從訂單來看，截至2023年10月底，全球船廠海上風電安裝船訂單為37艘，其中33艘由我國船廠承接製造。