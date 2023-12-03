呂梁市嵐縣：做實消費幫扶　助力鄉村振興

中評社北京12月3日電／據人民網報導，“消費幫扶政策讓我們種的雜糧一次性都賣光，價格還比往年高，也不耽誤農閑打工掙錢。”說起消費幫扶帶來的變化，山西省呂梁市嵐縣梁家莊鄉農戶楊潤蓮攥著到手的10380元，心裡樂開了花。



“十四五”規劃綱要提出：“實施脫貧地區特色種養業提升行動，廣泛開展農產品產銷對接活動，深化拓展消費幫扶。”



消費幫扶，是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重要舉措。如何讓消費幫扶成為鄉村振興路上的有力支撐？本網記者進行了探訪。



嵐縣，位於呂梁山北端，汾河上游，因境內岢嵐山而得名。春寒時間長，秋霜來的早，農作物生長周期短，穀子、高粱、紅豆等雜糧成為農戶的主要種植作物。隨著2020年脫貧攻堅決戰的完勝，全縣6.2萬建檔立卡貧困群眾全部實現高質量脫貧，脫貧攻堅普查交出高質量答卷。



春種雖容易，秋收卻犯愁。農戶們犯愁的是因總想等在市場價格最高點售糧，往往只能將糧食暫放進倉房等待市場行情。



“糧食得曬幹才能放倉房，且不能太潮濕，害怕放的時間長了糧食返潮。冬天能外出打零工時，還不敢走遠，擔心糧食放家裡沒人照看不安全，怕錯過最佳售糧時機。”楊潤蓮回憶著以前的售糧感受。



近年來，得益於當地出台的相關措施，全面開展消費幫扶。“各鄉鎮積極行動，舉辦農產品展銷會，集中展示優質農產品及特色農副產品，讓農戶通過直銷增收穫益。”嵐縣消費幫扶工作領導組相關負責人介紹，今年9月以來，嵐縣“消費幫扶大賣場”專場活動早早拉開了序幕。當地通過加大消費幫扶力度，運用市場手段，有效打破農產品“產、供、銷”壁壘，促進全縣產業發展和群眾持續增收，進一步助力鄉村振興。



秋收以來，在嵐縣，梁家莊鄉只是嘗到消費幫扶政策“甜頭”的一個縮影。據瞭解，各鄉鎮通過舉辦農產品展銷會，集中展示鄉鎮優質農產品及特色農副產品，讓農戶通過直銷增收穫益。“目前，7個鄉鎮組織駐村工作隊、第一書記、幫扶單位和農民合作社開展了產銷對接會，47支省市縣駐村工作隊、30餘家農業專業合作社、2827戶5.6萬名農戶參與，銷售農產品共計371萬餘元，戶均增收1300餘元。”該負責人介紹。

