遼寧錦州：按下產業升級“加速鍵”

中評社北京12月3日電／據光明日報報導，智能化生產線有序運轉，先進有色金屬新材料、精細化工、生物醫藥、新能源等多個產業集群穩步崛起……2023年前三季度，遼寧錦州全市規模以上工業增加值同比增長8.5%。錦州市委書記劉克武表示，錦州市聚焦產業升級，構建“領軍人才＋創新企業”“專家顧問＋產業園區”“創新平台＋產業鏈條”的創新模式，加快形成新質生產力，按下產業升級“加速鍵”。



“過去潤滑油配伍性不好，我們最新研發的產品解決了這一難題，特別適合調制發動機油和液壓油等油品。”錦州康泰潤滑油添加劑有限公司總經理畢作鵬介紹，公司參與制定了我國首個自主創新柴油機油國家標準，對提升我國潤滑油自主研發水平發揮了重要作用。



從自主創新到參與制定國家標準，相關企業的迅速成長是錦州市深入實施創新驅動發展戰略、創新成果競相湧現的一個縮影。在2023年度的《遼寧省工業企業創新產品目錄》中，錦州市共有37家企業的47項工業產品成功列入，數量為省內第三。



數量變化的背後，是質與效的提升。在錦州，企業在政府幫助下，組團扛起了創新大旗。“絕大部分中小型企業缺少科研攻關的能力與經費。錦州通過建立金屬新材料行業協會，建立了會員企業提需求、協會專家‘接單’的組團科研模式，成功助力會員企業完成科研攻關13項，提升了錦州金屬新材料行業的整體實力。”錦州市委統戰部相關負責人說。



走進遼寧中色新材料科技有限公司的生產車間，一些褐色粉末引起了記者的注意。“這是無定形硼粉，主要用於冶金新材料合成及航空、航天軍事領域。”錦州金屬新材料協會專家組組長劉長河介紹，“原先的合成方法能耗大、純度低，無法滿足使用要求。專家組幫助企業制定方案、研發生產工藝，大大加快了企業研發速度，在一年內成功實現了純度95%以上的無定形硼粉生產。”



11月28日，在錦州市湯河子經濟開發區調研走訪的國家電網錦州供電公司的工作人員，正在為園區內的宏拓新材料科技公司擴建生產線進行現場辦公。“我們將增設一座66千伏的變電站，並對廠區內的供電線路進行改造，保障企業用電需求。”國網錦州供電公司總經理高凱說。



錦州市產業不斷升級擴能，不僅得益於現代化基礎設施體系的日趨完備，更有賴於基層服務意識的迅速提升。



“風電行業設備成本高、消耗大，稅惠政策減輕了企業的資金壓力，讓我們可以有更多的資金繼續投入風力發電生產，讓清潔能源發揮更大的作用。”國電和風風電開發有限公司黑山分公司財務人員牟思雨說。黑山縣稅務局全面梳理風電行業稅惠政策，為相關企業提供了“一對一”涉稅咨詢和政策輔導。

