“驚喜因素”是他　郭正亮：藍營政黨盤穩了

中評社台北12月3日電／針對2024“總統”大選，前“立委”郭正亮指出，選舉有兩種策略，一個是打對手造成驚嚇，把他的選民嚇走；另一個是驚喜，看怎麼幫自己加分、可以拉到誰來幫忙站台。《中時新聞網》報導，郭正亮指出，趙少康就是侯友宜的驚喜，藍營現在政黨盤已經沒問題了。



“你一定要這樣打才有機會啦，如果賴清德不掉下來，你要說我靠自己的力量，去爭取那些年輕、中立選民的票，我覺得那難度非常高啦！”郭正亮2日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，“柯文哲的藍的票大部分都已經回歸了，所以侯友宜才會有這樣的支持度。柯文哲現在剩下的票，大部分都是中間票跟綠票。”“所以你現在去打柯文哲，剛好幫了賴清德啊！問題在這裡，所以重點是，你要打賴清德！”



郭正亮提到，“選舉衹有兩種因素，一個是打對手，造成驚嚇，把他的選民嚇走，另外一個是驚喜，你自己怎麼加分？比如說你可以拉到誰來幫你站台？”郭舉例，“像陳水扁2000年就是，因為他第一次要執政，大家會怕，他最後拉了誰？他拉了李遠哲、許文龍、殷琪，一堆人叫‘國政’顧問團。結果隔天他民調增加4%。就是你要嘛就是打對手，造成人設的崩潰，造成驚嚇的效果，讓他的支持度下降；要嘛就是你要拉抬自己，造成驚喜。”



郭正亮直言，因為趙少康跟韓國瑜回來，讓正藍、深藍全部都歸隊了，“這個叫驚喜因素。可是這個基本上是政黨盤的部分，侯友宜現在政黨盤已經沒有問題了，他現在是要撼動對方，把對方的支持者給他搖下來。”