柯酸管不了趙少康　侯：羨慕我有好副手吧！

侯友宜出席張斯綱造勢大會，受到民眾熱情支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）針對民眾黨2024候選人柯文哲指中國國民黨候選人侯友宜的副手趙少康“太搶鏡”，更譏侯管不了趙，侯友宜今天受訪時笑稱，柯文哲應該是很羨慕他有一位好副手吧？他有信心會結合有能力的人，大家打團隊戰，國民黨最後贏得勝選。



國民黨台北士林、北投“立委”候選人張斯綱今天早上在北投復興公園舉辦競選總部成立大會，邀請2024候選人侯友宜、黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安和前台北市長郝龍斌等藍營大咖到場站台，現場湧進上千位支持者力挺，氣氛熱絡。



侯友宜在會前受訪時被問及，柯文哲副手吳欣盈面對國籍問題時，態度被認為很公主，是否也認為她回應記者的態度太高傲？侯友宜笑說，吳欣盈的事，是民眾黨的事，他們自己回答。



至於選戰策略是否為“打綠不理柯”？



侯友宜說，民進黨的貪腐，不用他打就已經掉滿地，太多太多了，隨便看都有，例如imB詐騙案就是張斯綱揭發的。他說，賴清德在台南服務過，爐渣、光電弊案，也當過“閣揆”，現在是“副總統”，有無看到民進黨在人民最痛苦時發國難財，高端、小吃店快篩、進口蛋的問題，有沒有弄清楚？性招待綠營人士涉案等等比比皆是。



侯友宜說，但賴清德面對學生質疑時，卻反問對方哪一件，根本裝聾作啞、裝作沒聽見，根本就是放縱。所以這次選戰是清廉跟貪腐的對抗，他當選會成立特偵組，一件一件查出來，還人民公道，辦案不會分黨派、不分你我，只要貪贓枉法全部都辦，一視同仁。



至於選戰是否面臨募款不易的狀況？侯友宜表示，大家也知道國民黨是在野黨，民進黨是執政黨，民進黨這麼多年來，資源很豐沛，他們不缺錢，在野黨當然會比較辛苦一點。他非常感謝支持者在小額募款給他全力支持，尤其他賣的這些小物，鐵碗、衣服、帽子都賣完了，會再繼續進，增加第二版，拜託大家繼續給侯友宜支持。