侯友宜火力全開批綠　執政只讓詐騙蓬勃發展

侯友宜火力全開批評民進黨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜今出席造勢活動時火力全開批評民進黨，他說，民進黨賴清德說股市飆漲，但這些年，人民有賺到錢嗎？沒有嘛！衹有詐騙業最蓬勃發展啦！而政府花了27億(新台幣)成立打詐“國家隊”，結果是越打越多，被騙民眾越來越多，光是去年受騙總金額就高達700億元。



侯友宜也提到，根據“主計總處”預估，今年的經濟成長率衹有1.42﹪，創下14年來新低，且失業率、消費者物價指數、痛苦指數，都創下10年來新高，受雇員工實質總薪資也在倒退，貧富差距，也越來越大，但這些民眾的苦，民進黨卻完全沒有看到，還在自我感覺良好，這種政府，一定要換掉。



國民黨台北士林、北投“立委”候選人今天早上在北投復興公園舉辦競選總部成立大會，邀請2024候選人侯友宜、黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安和前台北市長郝龍斌等藍營大咖陸續到場站台，現場湧進上千位支持者力挺，氣氛熱絡。



侯友宜到場時受到全場支持者熱情歡迎，凍蒜聲不斷，侯也全程笑臉和支持者互動。他在台上提到，這次選舉是一場清廉與貪腐的對決，民進黨執政，弊案一件件發生，民進黨執政缺藥、缺蛋、缺水電、缺人力，民眾什麼都缺，就是民進黨不缺錢。



侯友宜強調，張斯綱是個勇於揭弊高手，過去舉發im.B詐騙案、論文抄襲案，未來將他送進“立法院”，由張負責揭弊，侯友宜成立特偵組負責除弊，把貪腐弊案查清楚，還給大家一個清廉的政府。



侯友宜也說，這次選舉另一個重要的議題是“國家安全”，沒有安全，經濟也不用談，美國AIT羅森柏格主席說的很清楚，美國不支持“台獨”，而他則是反對“台獨”，反對一國兩制，堅持“中華民國”是一個民主自由的“國家”。其他候選人是用嘴巴愛台灣，但“空嘴薄舌”亂說一堆，看看一個人的過去，就知道有沒有始終如一，還是變來變去，騙來騙去。