菲律賓南部發生數百次餘震　引發輕微局地海嘯

中評社香港12月3日電／菲律賓火山地震研究所3日將該國南部海域發生的地震震級由6.9級調高至7.4級。此次地震一度引發輕微局地海嘯，並發生數百次餘震，目前海嘯警報已解除，暫無人員傷亡或財產損失報告。



據菲火山地震研究所更新後信息，此次地震發生於當地時間2日22時37分（北京時間22時37分），震中位於南蘇裡高省希納圖安鎮東北約30公里處的海域，震源深度為25公里。此次地震為構造地震，菲南部和中部多地有強烈震感。



2日夜間至3日清晨，菲南部發生數百次餘震，其中一些餘震震級超過6級。



新華社報導，菲火山地震研究所2日晚發布海嘯預警，“強烈建議”南蘇裡高省和東達沃省沿海居民立即向高處或內陸撤離。3日凌晨，菲火山地震研究所在希納圖安鎮莫斯島觀測到浪高64厘米的海嘯。目前，菲火山地震研究所已解除海嘯警報。



受菲律賓地震影響，日本太平洋沿岸多地3日凌晨出現輕微海嘯，其中伊豆諸島八丈島發生浪高40厘米的海嘯，在鹿兒島縣、高知縣、德島縣等地

觀測到浪高20厘米的海嘯。日本氣象廳3日說，當天日本太平洋沿岸還會有些許潮位變化，呼籲大家盡量不要靠近海岸。



菲律賓位於環太平洋火山地震帶，地震頻發。11月17日，菲南部西達沃省附近海域發生6.8級地震，導致至少9人死亡。