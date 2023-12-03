賴蕭配台北競總成立　現場支持者年紀偏大

賴蕭配全台暨台北市競選總部成立，支持者多是社團動員。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德全台及台北競選總部成立，活動下午2點30分開始，但支持者大約將近1點開始陸續安檢進場，活動開始前，紅色塑膠椅也將近坐滿。現場觀察大部分仍是社團動員前來，支持者年紀偏大。現場封街更又大批警察維持秩序。



今天會有蔡英文、“行政院長”陳建仁、前院長蘇貞昌、台北市競選總部主委陳時中、競選總部主委姚立明、蕭美琴、賴清德出席致詞。