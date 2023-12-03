青海柴達木盆地鹽湖資源無序開發調查

中評社北京12月3日電／據新華社報導，鹵水渠割裂土地，棄渣棄土隨意堆放，廢棄鹽田洩漏明顯，超規模生產、超采盜采水資源、侵占草地問題頻出……



記者近期隨中央第五生態環境保護督察組在青海省鹽湖產業重點區域、以“富鉀天下”而出名的柴達木盆地督察發現，當地存在私挖亂采、違規取水、違法占地等情況，不僅帶來生態問題和隱患，也讓鉀鹽後續保障形勢日趨嚴峻。



超規模生產 私挖亂采



柴達木盆地位於青海省西北部，主要在海西州，分布有33個鹽湖，鉀鹽資源豐富，是我國鉀肥供應的重要保障地區。



記者瞭解到，當地一些企業沒有規劃好鹽湖資源開發的時序、規模和品種，沒能處理好高質量發展和高水平保護的關係。



以海西州格爾木市察爾汗鹽湖為例，該區域氯化鉀生產企業長期超規模生產。采礦許可證批覆每年總量為397萬噸，但2019年至2022年實際年產量分別超出采礦許可的78.8%、70.7%、57.9%、84.1%。其中，青海鹽湖工業股份公司實際建成產能500萬噸，是采礦許可證批覆生產規模的3.8倍，其所屬的三元鉀肥公司在礦區範圍外違規建設1.28萬畝曬鹽池。



督察發現，青海發投碱業公司、中鹽青海昆侖碱業公司沒有嚴格落實德令哈市政府整改整治中限產50%的要求，還以虛假產能台賬應付現場檢查。



柴達木盆地還存在私挖亂采情況。例如，格爾木市5家企業和2個個體經營戶私挖18個鹽田、占地525畝，大部分沒有辦理采礦許可、用地等手續。記者在現場看到，這裡棄渣棄土隨意堆放，鹵水溝渠支離破碎。



違規取水 侵占草地



柴達木盆地屬於極端乾旱區，多年平均降水量僅為83毫米。水資源是鹽湖產業發展的命脈所在，但記者隨組督察瞭解到，當地一些企業未按照“以水而定，量水而行”原則合理配置鹽湖湖區水資源。

