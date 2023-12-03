傅華會見第五屆世界媒體峰會部分外媒負責人

中評社北京12月3日電／據新華社報導，世界媒體峰會執行主席、新華通訊社社長傅華2日在廣州南沙分別會見來華出席第五屆世界媒體峰會的卡塔爾通訊社社長艾哈邁德·賽義德、日本時事通信社社長境克彥、沙特通訊社社長法赫德·奧格蘭、阿塞拜疆國家新聞社社長阿利耶夫、韓國中央日報社社長高鉉坤。



傅華歡迎各國媒體負責人來華出席第五屆世界媒體峰會。他表示，本屆世界媒體峰會是疫情之後在中國舉辦的最大規模線下媒體論壇，是全球媒體的盛會。新華社願同與會各國媒體一道，聚焦“提振全球信心 共促媒體發展”主題，共同商討世界傳媒業如何應對全球挑戰，助推世界和平、繁榮與進步。



艾哈邁德表示，新華社是世界上有影響力的重要媒體機構，卡塔爾通訊社重視同新華社的友好合作，願不斷拓展雙方合作領域，共同擁抱機遇、應對挑戰，推動卡中兩國人民友誼深入發展。



境克彥表示，時事社同新華社合作歷史悠久、富有成效。中國改革開放和現代化建設成就令人印象深刻。日中是一衣帶水的近鄰，時事社願繼續為增進日中人民相互瞭解、維護亞洲地區和平作出努力。



奧格蘭表示，中國在國際事務中發揮著舉足輕重的作用，沙中關係快速發展、前景廣闊。沙特通訊社願同新華社加強人員往來和經驗交流，在更多領域開展務實合作，更好服務沙中兩國關係發展。



阿利耶夫表示，今年是阿塞拜疆國家新聞社同新華社建立合作關係20周年，雙方合作取得了豐碩成果。世界媒體峰會機制為促進全球媒體交流互鑒發揮了重要作用，阿塞拜疆國家新聞社願繼續積極參與。



高鉉坤表示，非常榮幸來華出席世界媒體峰會。面對時代巨變，韓國中央日報社希望進一步深化同新華社的雙多邊友好交流往來，促進韓中兩國友誼與地區共同發展。



外賓們讚賞新華社舉辦本屆世界媒體峰會，表示願共同努力，深化交流、推進合作，推動峰會取得成功。



第五屆世界媒體峰會於12月2日至8日在廣州、昆明舉行，由新華社、廣東省政府、雲南省政府聯合主辦，來自世界101個國家和地區的197家主流媒體、智庫、政府機構、駐華使領館以及聯合國機構和國際組織的450餘名代表與會。日前，傅華還在北京分別會見了來華出席峰會的塔斯社、路透社、共同社負責人，並同路透社、美聯社、法新社負責人舉行四大國際通訊社高端合作對話會。