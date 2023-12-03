專訪權威：切實提高金融監管有效性

中評社北京12月3日電／據新華社報導，10月底召開的中央金融工作會議，對做好新時代金融監管工作提出了更高要求。下一步，如何貫徹落實中央金融工作會議精神？如何切實提高金融監管有效性？對此，新華社記者專訪了國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤。



持續提升監管有效性



問：中央金融工作會議要求，“切實提高金融監管有效性”。金融監管總局如何進一步提升監管質效？



答：黨中央要求，金融監管總局統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。金融監管總局成立以來，系統改革組織架構，整合優化資源配置，探索改進監管方式，努力為全面提升監管質效奠定良好基礎。下一步，我們將緊緊圍繞強監管嚴監管，堅決做到“長牙帶刺”，持續提升監管的前瞻性、精準性、有效性和協同性。



一是全面強化“五大監管”。堅持風險為本原則，抓准入、抓法人、抓治理，強化機構監管。堅持依法將各類金融活動全部納入監管，保護金融消費者合法權益，強化行為監管。堅持“同一業務、同一標準”原則，強化功能監管。堅持“實質重於形式”原則，強化穿透式監管。堅持圍繞金融機構全周期、金融風險全過程、金融業務全鏈條，強化持續監管。



二是嚴格執法敢於亮劍。深入整治金融市場亂象，做到堅持原則、敢於碰硬、一視同仁、公平公正。聚焦影響金融穩定的“關鍵事”、造成重大金融風險的“關鍵人”、破壞市場秩序的“關鍵行為”，把板子真正打准、打痛。會同有關部門嚴肅處理違法違規第三方中介機構。強化監審聯動、行刑銜接、紀法貫通，切實提高違法違規成本。



三是著力加強監管保障。進一步健全金融法治，做好法規政策的“立改廢釋”，與時俱進完善審慎監管規則，扎緊制度的“鐵籬笆”。加快監管大數據平台建設，充分運用科技手段，快速有效識別、精準鎖定金融風險。同時，我們還將堅持刀刃向內，強化“對監管的監管”，切實做到“打鐵自身硬”。



實現金融監管全覆蓋

