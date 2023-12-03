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2023中國企業家博鰲論壇盛大啟幕
http://www.CRNTT.com   2023-12-03 15:17:42


　　中評社北京12月3日電／據新華社報導，12月2日，以“聚焦新質生產力，增強發展新動能”為主題的2023中國企業家博鰲論壇拉開帷幕。論壇為期四天，從12月3日開始，中國文化經濟發展論壇、文旅體融合發展論壇、綠色發展論壇、碳達峰碳中和創新創造大會等數十場平行論壇和主論壇相繼舉行。

　　逾千名世界500強、中國500強負責人和行業領軍企業家匯聚一堂，共謀中國經濟高質量發展之道。在論壇啟幕之際，請跟隨新華社記者一起走進第一現場。

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