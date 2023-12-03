中國主題公園市場潛力巨大

中評社北京12月3日電／據北京日報報導，伴隨著文旅市場快速復甦，主題樂園作為“文旅＋”重要業態備受關注。在剛剛過去的11月，香港迪士尼樂園、上海迪士尼樂園、北京環球影城等頭部主題公園紛紛推出新項目，為冬日文旅消費增添新活力。作為全球最具活力的主題公園市場，中國正釋放巨大潛力。



“瘋狂動物城”主題園區亮相



11月29日，上海迪士尼舉辦“瘋狂動物城”主題園區預覽體驗活動。這是上海迪士尼樂園第八大主題園區，也是全球首個“瘋狂動物城”主題園區，將於12月20日正式開園。



主題園區將電影場景和熱門角色帶進現實。來到新園區，遊客可以漫步於“瘋狂動物城”的主幹道——大馬路。大馬路兩側是各種店鋪，並直通動物城市民廣場——稀樹草原中心，這也是電影中主角朱迪踏入動物城的第一站。



園區內設有大型游樂設施“瘋狂動物城：熱力追蹤”。這是中國內地首個無軌乘騎游樂設施，雖然車輛行駛沒有軌道，車輛路徑可以交叉，看似無序，但實際上始終受到精確控制，可精準到達每個目的地，與傳統游樂設備所帶來的體驗截然不同。在園區設計開發中，不同專業和工種的幻想工程師與華特迪士尼動畫工作室緊密協作，通過機械動畫人偶技術的運用，栩栩如生地呈現動畫片《瘋狂動物城》中的角色。



自2016年6月開業以來，上海迪士尼度假區已成為中國各地的遊客和迪士尼粉絲的必訪之地。2018年4月26日，首個主要擴建項目和樂園的第七個主題園區——“迪士尼·皮克斯玩具總動員”開幕，使上海迪士尼成為迄今擴建速度最快的迪士尼度假區。距其開幕不到一年，上海迪士尼又宣布了“瘋狂動物城”主題園區的擴建計劃。



2023年主題公園營收大增



讓遊客常來常新，是主題公園擁有持久生命力的重要舉措。為此，各大主題公園也努力在主題活動或娛樂設施上不停推陳出新。



11月20日，全球首個冰雪奇緣主題園區“魔雪奇緣世界”在香港迪士尼樂園度假區正式開放，有望帶動更多內地遊客赴港旅遊。此外，北京環球度假區於11月30日再度煥新開啟“冬季假日”季節性主題活動，為遊客打造京城冬日首選度假娛樂目的地。香港海洋公園在冬日打造了“點亮小王子80周年星空游歷之旅”，珠海長隆度假區也在不久前推出二期最新項目長隆宇宙飛船。

