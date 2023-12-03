多家銀行將滿足房地產企業合理融資需求

中評社北京12月3日電／據央視新聞報導，近日，建設銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行等多家商業銀行召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會，對接多家重點房地產企業，共商銀企合作、共同應對挑戰。



建設銀行與龍湖集團、萬科集團、新城控股、濱江集團、美的置業、大華集團6家房企代表進行了座談。企業表示，目前面臨階段性困難、流動性緊張，市場預期有待進一步穩定，下一步關鍵在於提升精細化管理水平和產品力。建設銀行表示，房地產業是國民經濟的支柱行業，產業規模大、鏈條長、帶動力強，關乎經濟穩定和民生問題。建設銀行將與企業攜手共進，更好支持房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業，加大境內外聯動服務和母子協同力度，通過授信支持、投行服務、債券投資、展期和調整還款安排等全方位金融服務幫助企業改善流動性，助力房企穿越周期，做好“保交樓、保民生、保穩定”，促進房地產市場平穩健康發展。



目前，建設銀行已經出台了五項措施為房企保駕護航，包括“開辟一條審批綠色通道”“下調開發貸、按揭兩個價格”“用好信貸、債券、股權三支箭”“打造四種紓困模式”“推出經營性物業貸、住房租賃購買貸等五類特色產品”，從信貸政策、產品創新、審批放款、價格保障、盡職免責等多方面著手，推動建立“敢貸、願貸、能貸、會貸”的長效機制。今年以來，建設銀行對公房地產業貸款投放近3000億元，個人住房貸款投放近萬億元，房企債券投資和承銷金額超300億元。對於正常經營的房地產企業，建設銀行堅決不惜貸、不抽貸、不斷貸，穩定金融支持，滿足其合理融資需求，充分發揮其豐富市場供給、激發市場活力的積極作用。



工商銀行近期聯繫交流的房地產企業涵蓋各類市場主體，既包括全國性房地產企業，也包括區域性房地產企業，既包括國有企業，也包括民營企業及混合所有制企業。工商銀行表示，將重點圍繞剛性和改善性住房、租賃住房等領域，“城中村、保障房、平急兩用”等三大工程，在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、銀團貸款及債券承銷與投資等方面加大資源投入，支持房企各周期多維度合理融資需求。對非國有房企，從優化信貸政策、加快審批放款、明確盡職免責等方面入手，建立完善“敢貸、願貸、能貸、會貸”的長效機制，持續提升對非國有房企的服務質效及支持力度。



據瞭解，今年以來工商銀行對公房地產貸款投放已超3000億元，個人住房貸款投放近萬億元，同時，積極配合做好“保交樓”相關工作，加大對符合國家政策的房地產新領域的支持力度。



農業銀行近日分別與萬科集團、龍湖集團等房企舉行銀企業務座談會。銀企雙方表示，在加強傳統房地產業務合作基礎上，將積極推動在保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施等“三大工程”領域的合作，攜手促進房地產市場平穩健康發展，為經濟平穩運行和房地產發展模式轉型貢獻力量。



交通銀行近日與15家房企開展“面對面”交流。交行相關部門表示，將建立工作專班、創設專屬審批通道、實施資產負債表改善專項計劃，一視同仁支持不同所有制房地產企業融資和推進保障性住房建設、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設。一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求、促進房地產行業平穩健康發展。