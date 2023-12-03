蕭美琴國籍疑問　“中選會”回應：5日審定

中評社台北12月3日電／國民黨台北市議員、“立委”候選人游淑慧今（3）日爆料，民進黨“副總統”候選人蕭美琴2000年曾說過的一段話，證明蕭當時應衹有美國國籍，沒有“中華民國”國籍，她質疑蕭，“目前的國籍是回復而來的嗎？”喊話相關單位應嚴肅查驗。對此，“中選會”回應，將於5日前召開委員會議審定“總統”、“副總統”選舉候選人名單。



中時新聞網報導，依據“總統”“副總統”選罷法第20條規定，回復“中華民國”國籍、因歸化取得“中華民國”國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入台灣地區者，不得登記為“總統”、“副總統”候選人。



“中選會”表示，三組“總統”、“副總統”候選人申請登記時均繳交授權查證外國國籍同意書，“中選會”已於11月27日依法循例函請“外交部”協助查證，將進行相關資格審查作業，包含法規規定的回復“中華民國”國籍部分，將於12月5日前召開委員會議審定“總統”、“副總統”選舉候選人名單，15日公告候選人名單。



游淑慧今在臉書指出，蕭美琴2000年時曾自曝，“經過多次詢問各國代表處，放棄美國籍，衹有華僑護照，就無法取得包括日本、泰國、美國、及許多歐洲申根國家的簽證。”“美國在台協會官員也明白告知，放棄美國籍，又沒有台灣身份證字號以及永久居留權的護照，只是一份旅行證件。”



當時蕭美琴還說，美國法律會把她當作“無國籍人”，這樣的身分，可能連在台灣居留都會有問題，因此讓她無法放棄美國籍。游淑慧質疑，蕭美琴這段話是否代表，“在當時她衹有美國國籍，沒有‘中華民國′國籍？”